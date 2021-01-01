ظهر عدد كبير من التسريبات والشائعات حول هواتف آبل القادمة iPhone 13، على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتي من المتوقع الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل، ونظرا لأنه لا يزال الوقت مبكرا على حدث الإطلاق، إلا أن المزيد من التوقعات الجديدة مستمرة في الظهور حول هواتف آيفون التالية، والتي تكشف المزيد من التفاصيل عنها.
واليوم، ظهرت أحدث التسريبات حول أجهزة آيفون 13، عبر إحدى قنوات موقع يوتيوب، فحسبما ذكر موقع "gizchina"، لا تختلف هذه العروض الجديدة كثيرًا عن ما ذكرته التسريبات السابقة، إلا أن الاختلاف الأبرز هو ترتيب الكاميرا الخلفية ونتوء الكاميرا الأمامية.
ووفقا لما ذكره اليوتيوبر الهندي المعروف باسم @Waqar Khan، فإن الاختلاف الأكثر أهمية بين السلسلة القادمة و iPhone 12 هو أن نتوء الكاميرا الأمامية سيأتي بشق أصغر حجما من نظيره في هاتف آيفون 12، وهذا المعلومة تتماشي مع العديد من التسريبات السابقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ظهور تفاصيل جديدة حول سلسلة آبل آيفون 13.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق