

شاهد.. أول صور تكشف عن مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس شاهد.. أول صور تكشف عن مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس

كشفت تسريبات أول صور لهاتف Infinix Note 10 Pro من شركة إنفينيكس، والذى يأتى بكاميرا رباعية خلفية عالية الدقة، مع خيارين لونين وهما الأرجوانى والأزرق المتدرج، بالإضافة إلى عدد من المواصفات الكبيرة التى ستجعله ينافس بقوة.



وبحسب موقع GSMArena فإن Infinix Note 10 Pro هاتف من إنفينيكس، سيأتى بشاشة من نوع LCD، بقياس حوالى 6.95 بوصة، بدقة 1080 بكسل، وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويقدم هاتف Infinix Note 10 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED ، وكاميرا سيلفي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

قد يعجبك أيضا...

ويعمل هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس بمعالج من نوع Helio G90 SoC ، مع مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت رام مع نظام الشغيل أندرويد 11 .Infinix Note 10 Pro leaked renderويحتوي هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس على بطارية حوالى 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم .