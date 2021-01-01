مواصفات وأسعار الهاتف Oppo A53s 5G

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Oppo A95 5G الذي أقيم يوم 27 أبريل قامت شركة أوبو أيضا بالإعلان عن الهاتف Oppo A53s 5G مع مواصفات أقل وسعر أرخص بما يصل إلى 100 دولار ومع ذلك فإن A53s يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويضم بطارية أكبر ومواصفات أخرى متميزة دعونا نتعرف عليها في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Oppo A53s 5G.
مواصفات الهاتف اوبو A53s
هذا الهاتف الجديد يضم شاشة IPS LCD حجمها 6.52 بوصة ودقتها 1600×720 بكسل وبجودة HD+ كما أنها تحتوي على ثقب صغير في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن الهاتف Oppo A53s 5G يضم ث3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميرا ماكرو وأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.
معالج الهاتف Oppo A53s 5G يأتي من فئة MediaTek Dimensity 700 (مصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر) ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والهاتف يأتي كذلك مع معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 بالإضافة إلى أنه سيتوفر مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.
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