

شاهد.. هاتف هواوي Mate X2 يخضع لاختبارات المتانة شاهد.. هاتف هواوي Mate X2 يخضع لاختبارات المتانة

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة،المتخصصة في عرض إجراء اختبارات المتانة للهواتف الذكية الرائدة، هاتف هواوي Mate X2 القابل للطي، لمجموعة من الاختبارات، من بينها الحرق والانحناء.



وتعتبر تصاميم الهواتف الذكية القابلة للطي حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني،بشكل عام أكثر ضعفا من الهواتف القياسية، ولأجل ذلك اختبرت قناة JerryRigEverything على يوتيوب، مرة أخرى جهاز جديد، ولكن هذه المرة وجهت اختبارتها العملية لأحدث وأروع جهاز بشاشة قابلة للطي من هواوي وهو Mate X2.



هل يصمد هاتف هواوي Mate X2 في اختبارات المتانة؟

وشاركت قناة JerryRigEverything، مقطع فيديو لاختبار المتانة لهاتف هواوي Mate X2، حيث بدأ الاختبار بخدش الشاشة الأمامية أو الخارجية والمغطاة بطبقة حماية من الزجاج، وتجاوز الهاتف الاختبار بنجاح والتحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة (موس).

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ولكن في المستوى السابع من اختبار الأداة الحادة، تأثرت الشاشة الخارجية لهاتف Mate X2، ببعض الخدوش والتي ظهرت بوضوح على طبقة الحماية التي تغطى الشاشة، مما يعني أنها خُدشت كما يُخدش الزجاج في الهواتف القياسية، في ظروف الاستخدام الصعبة.وبالنسبة للشاشة الداخلية والتي يبلغ قياسها 8 بوصات عند فتحها كـ "جهاز لوحي"، أوضحت قناة يوتيوب أنها مصنوعة من البلاستيك، لذا ظهرت عليها علامات الخدوش في المستوى 2 من اختبار الخدش، والتي تأثرت بشكل أكبر عند المستوى 3.وأما بالنسبة لاختبار الحرق، لم تتحمل الشاشة الخارجية اختبار الحرق المتعمد، إذ بعد تعرضها للهبًا مفتوحًا لمدة 25 ثانية تقريبًا، تحولت الشاشة إلى اللون الأبيض، ولم تصمد الشاشة الداخلية أمام اختبار الحرق المتعمد، والتي تحولت إلى اللون الأسود بعد تعرضها للهب لمدة 10 ثوان.وعلى الرغم من شاشات الهاتف القابل للطي مصنوعة من الزجاج والبلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything، باءت بالفشل، في سبيل ثني هاتف هواوي Mate X2 باختبار الانحناء، حيث لم ينحني الهاتف عن الاتجاه "الصحيح" ولا ينحني عن الاتجاه "الخطأ".وكانت هواوي قد أماطت اللثام عن هاتفها القابل للطي من الجيل الثالث Mate X2، في شهر فبراير الماضي، والذي انطلق بتقنية الجيل الخامس 5G، كمنافس بشاشة مطوية داخليا لهاتف سامسونج المطوى Galaxy Fold.سعر ومواصفات هاتف هواوي Mate X2وزودت هواوي هاتف Mate X2، بمعالج قوى من نوع Kirin 9000، والذي يتمتع بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وبطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع يصل إلى 55 وات.ويشمل هاتف هواوي Mate X2،كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وينطلق الهاتف القابل للطي بسعر باهظ يبدأ من 2785 دولار (أي ما يعادل 43 ألف و600 جنيه مصري)، لنسخة 256 جيجابايت.