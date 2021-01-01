شكل طرز iPhone 12 الأربعة 61٪ من إجمالى مبيعات أيفون فى الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس، وفقًا لبيانات شركاء أبحاث استخبارات المستهلك.
ويقود الرباعى iPhone 12 القائمة كما هو معتاد فى أبل، فيما سيطر iPhone 11 فى مارس من العام الماضي، حيث شكّل ثلث المبيعات (كان الأفضل مبيعًا حتى قبل ذلك)، وكان سابقه، iPhone XR، ملك القائمة أيضًا.
بالانتقال إلى الأعضاء الآخرين فى السلسلة 12، يأتى 12 Pro Max فى المرتبة الثانية، ثم 12 Pro، وأخيرًا 12 mini غير المحبوب، حيث كافح ايفون الصغير للعثور على جمهور ولديه أصغر حصة فى السوق من أى من الطرز الحالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقرير: مبيعات أيفون 12 تشكل 61% من مبيعات أبل فى الولايات المتحدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق