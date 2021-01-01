يمكن لتطبيق Google Lens الآن ترجمة النصوص الموجودة فى لقطات الشاشة تلقائيًا للأجهزة التى تعمل بنظام Android 11 أو أعلى، فوفقًا لـ 9To5Google، يمكن للمستخدمين الآن التقاط لقطة شاشة للغة أجنبية والسماح لـ Google Lens بالقيام بالترجمة دون أى خطوة وسيطة.
ولعل الميزة الجديدة المثيرة متاحة على واجهة مستخدم لقطة شاشة Google Lens للأجهزة التى تعمل بنظام Android 11، وسيصبح زر الترجمة مرئيًا فى لقطة الشاشة وستؤدى النقر عليه إلى اكتشاف النص المطلوب وترجمته بسرعة.
وقد أفادت GizmoChina أن جوجل تواصل إطلاق ابتكارات من شأنها أن تساعدها فى الحفاظ على تفوقها بين منافسيها، وبالإضافة إلى ترجمة النص، يمكن للمستخدمين أيضًا نسخ النص الموجود على لقطة الشاشة، والذى يمكن تنزيله بعد ذلك للوصول إليه فى وضع عدم الاتصال أو مشاركته على تطبيق الترجمة من Google أو الشبكات الاجتماعية مثل Twitter أو Instagram.
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التعليقات على Google Lens يمكنه الآن ترجمة لقطات الشاشة تلقائيًا
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