

صور مسربة تكشف لأول مرة التصميم النهائي لهاتف هواوي P50 صور مسربة تكشف لأول مرة التصميم النهائي لهاتف هواوي P50

ظهرت الكثير من الشائعات والصور المسربة حول سلسلة هواوي Huawei P50 المنتظرة، واليوم رصدت أحدث المعلومات الصادرة من الصين، تفاصيل جديدة كليا عن أحد طرازات هواتف الشركة الصينية والتي شهد الإعلان عنها عدة تأخيرات حتي الآن.



وشارك حساب التسريبات الشهيرة والموثوق به ”Digital Chat Station“، عبر موقع ويبو الصيني، صور ثلاثية الأبعاد جديدة حيث تظهر الصور المسربة إحدى طرازات المجموعة وهي للإصدار العادي من تشكيلة هواوي Huawei P50، وفقا لـ "gsmarena" التقني.





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وتوضح الصور المسربة أن هاتف هواوي P50، سيأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.3 بوصة، ستحتوي على نوتش أعلى منتصف الشاشة يضم فتحة ثقب صغيرة للغاية من النوتش العريض للكاميرا الأمامية المزدوجة بالإصدار السابق P40 والذي يتواجد أعلى الزوية اليسرى من الشاشة.ومن أبرز التغييرات التي سيقدمها هاتف Huawei P50، تصميما ضخما لجزيرة الكاميرا الخلفية بنموذج مختلفا كليا عن الذي ظهر في عدة تسريبات خلال الفترة الماضية، ووفقا للصور المسربة هناك دائرتين كبيرتين لنتوء الكاميرا الخلفية والتي من المتوقع أن تضم مجموعة 4 مستشعرات للكاميرا الرئيسية.هاتف Huawei P50وتشير بعض التسريبات إلى أن سلسلة P50 ستنطلق ولأول مرة مع مستشعر IMX 800 من إنتاج شركة سوني، بقياس 1 بوصة، والذي سيكون أكبر مستشعر يأتي مزود في كاميرا هاتف ذكي حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتناسب الوحدات المتبقية مع عدسة فائقة الدقة وعدسة تليفوتوغرافي بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية الأبعاد ToF.وتلقي الصور المسربة الصادرة من المدون التقني Technology Yu، نظرة أقرب لتصميم هاتف Huawei P50، والتي تؤكد على تصميم نتوء الكاميرات الخلفية والذي يتضمن دائرتين كبيرتين يحتوي كلا منهم على مستشعرين منفصلين مما يعني أن الهاتف الرائد سيقدم كاميرا خلفية رباعية.ويظهر كلا التسريبان الجديدان أيضا شعارا لنظام التشغيل Harmony OS، مما يؤكد أن هواتف P50، ستعمل بنظام تشغيل شركة هواوي البديل لأندرويد.تاريخ إطلاق هواتف هواوي P50ومن المتوقع أن تطلق هواوي سلسلة Huawei P50، في الفترة من مايو إلى يونيو بألوان الأبيض والأسود والأزرق والبيج، والتي ستتضمن ثلاثة إصدارات هي P50 و P50 Pro و P50 Pro +.