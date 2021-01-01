

ميزة جديدة من واتساب تظهر لمستخدمي أندرويد ميزة جديدة من واتساب تظهر لمستخدمي أندرويد

يواصل فريق مطورو واتساب WhatsApp، العمل على تزويد تطبيق التراسل الشهير بميزات جديدة مطورة أو أخرى مستلهمة من التطبيقات المنافسة، ويشهد إصدار تطبيق المراسلة على نظام التشغيل أندرويد وصول ميزة جديدة مقتبسة من إحدى مزايا تيليجرام.



وبحسب ما ذكره موقع "android police" التقني، أصدرت شركة "واتساب" تحديث جديد على متجر جوجل بلاي يحمل رقم الإصدار 2.21.9.4، لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، تهدف الميزة الجديدة التي يجلبها التحديث الأخير على توفير ميزات تسريع تشغيل الرسائل الصوتية الواردة على المنصة.



فبحسب ما ذكره موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، فإن تطبيق التراسل اختبر الميزة المتعلقة بالرسائل الصوتية الواردة بالخدمة، والتي تتيح لمستخدميه إمكانية الاستماع وتشغيل الصوتيات باستخدام سرعات تشغيل مختلفة عبر التطبيق تصل سرعتها للضعف تقريبا.

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ميزة جديدة بسيطة إلا أنها مفيدة للغايةوأفاد موقع WABetaInfo، بأن ميزة تسريع الرسائل الصوتية المحدثة، تم رصدها من قبل بعض مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب على هواتف أندرويد، وشارك موقع الويب المستقل بعض لقطات شاشة للميزة الجديدة التي ظهرت على نسخة واتساب، وتأتي الميزة على شكل رمز صغير بجوار الرسائل الصوتية عند الاستماع إليها.ولتنشيط ميزة التشغيل المتغير، انقر فوق التسمية "1.0x" بجوار شريط التقدم في الرسالة الصوتية النشطة، وستتمكن من الاختيار بين سرعات تشغيل هي 1.0x و 1.5x و 2.0x، ومازالت هذه الميزة قيد الاختبار حاليا، وقد يحصل عليها جميع مستخدمو "واتساب" على ميزات تسرع تشغيل الرسائل الصوتية قريبا.وقد تكون الميزة التي من شانها أن تسرع عملية تشغيل الرسائل الصوتية عبر "واتساب"، أكثر فائدة في الاستخدام اليومي وستشكل فارقا مهما لأولئك المستخدمين الذين يتلقون رسائل صوتية طويلة باستمرار.كما تتضمن التغييرات الأخرى في الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب على أندرويد، معاينات أكبر للصور والفيديو، بالإضافة إلى ذلك يتوفر خيار الرسائل المختفية لجميع المستخدمين في الدردشات الجماعية افتراضيًا.جدير بالذكر أن "واتساب" يختبر في الوقت الحالي أيضاً، ميزة جديدة تتيح لمستخدميه التخلص من أحد الإشعارات المزعجة ضمن المحادثات الجماعية على المنصة، والتي تسمى "إشعارات الإشارة"، والتي تسمح للمستخدمين في مجموعات واتساب بالإشارة إلى أصدقائهم ضمن المحادثة بإضافة الرمز (@) قبل الرقم أو الاسم من أجل تنبيه المستخدم الذي تم الإشارة إليه ولفت انتباهه إلى الرسالة.