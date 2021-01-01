لعبة ببجي PUBG Mobile تعود للهند بنسخة جديدة قريبا

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لعبة ببجي PUBG Mobile تعود للهند بنسخة جديدة قريبا

بعد أن تلقت لعبة القتال الشهيرة ببجي PUBG Mobile، صفعة بحظرها من دولة الهند، قالت الشركة المطورة للعبة، إنها تعتزم إطلاق نسخة مخصصة للدولة الآسيوية تنطوى على مشاهد عنف ودماء وعري أقل، والتي تعد جميعها أدوات محرضة على السلوك العدواني العنيف.

وبحسب ما ذكره موقع "91mobiles"، كان من المتوقع إطلاق إصدار PUBG Mobile India، منذ عدة شهور وقد تم طرح هذه النسخة من اللعبة لأول مرة في شهر نوفمبر 2020، كبديل للعبة الإصدار الأصلى المحظور، ولكن نظرا لعدة تأخيرات لم تكشف شركة تينسنت المطورة للعبة عن موعد إطلاقها بشكل رسمي في الهند.

ومع ذلك، من الممكن أن يحصل مستخدمو ببجي في الهند على إصدار اللعبة الجديد قريبا، حيث شاركت قناة PUBG Mobile India الرسمية على يوتيوب، مقطع فيديو تشويقي أوضحت الشركة من خلاله أن اللعبة الجديدة ستصل "قريبا" مع شعارها الشهير وكلمة الهند مزينة بألوان علم الدولة.

موعد إطلاق لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile في الهند
وفقًا للتقارير، لم يكشف مقطع الفيديو التشويقي الذي تم حذفه، عن تاريخ إطلاق لعبة ببجي بدلاً من ذلك، أوضح ملصق الشركة بالمقطع الدعائي فقط أن اللعبة ستصدر قريبًا.

ما الجديد في لعبة ببجي الهندية؟
تأتي النسخة الخاصة من لعبة ببجي بالهند مع بعض التعديلات مثل من أجل تقليل مشاهد الدماء والعنف، بالإضافة لشخصيات بأزياء محتشمة لا تحرض على العرى، حيث تسعى الشركة الصينية المالكة للعبة تغيير المفهوم الخاطئ المنتشر حول ببجي في الهند.



ويأتي إصدار لعبة ببجي الجديد، ضمن خطة شركة "تينسنت" من أجل تقديم "تجربة لعب أكثر صحة" مقارنة بلعبة PUBG Mobile الأصلية، وذلك لتقليل الطبيعة العنيفة.


وأشارت عدة تقارير سابقة إلى إدمان الأطفال في دولة الهند على اللعبة حيث ساعات طويلة في استخدام اللعبة وينفقون أموال آبائهم على المعاملات الصغيرة بداخلها.



الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية حظرت 59 تطبيقا صينيا في شهر يونيو الماضي، في أعقاب التوترات بين الهند والصين، مدعية أن تلك التطبيقات تمس سيادة وسلامة وأمن الهند.



كانت لعبة ببجي PUBG، من بين التطبيقات المحظورة حيث تملك لعبة القتال الشهيرة أكثر من 40 مليون مستخدم نشط شهريا في الهند فقط، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة تينسنت الصينية بحوالي 34 مليار دولار.

المصدر: صدى البلد

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