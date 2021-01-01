

«مكافحة الاحتكار» الروسية تُغرِّم «آبل» 12 مليون دولار لسوء استغلال هيمنتها «مكافحة الاحتكار» الروسية تُغرِّم «آبل» 12 مليون دولار لسوء استغلال هيمنتها

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية غرامة تُقدَّر بنحو مليار روبل (أكثر من 12 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل".



وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الأربعاء- أن الغرامة فُرِضَت بسبب إساءة الشركة الأمريكية استخدام مركزها المهيمن في السوق.



وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية تبلغ أكثر من 12 مليون دولار، وتم فرضها في 26 أبريل الجاري، ولم يصدر بيان من الشركة الأمريكية بشأن الغرامة.

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وفي أغسطس من العام الماضي، أقرت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية بأن "آبل" كانت تسيء استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات.«إبيك جيمز» تتقدم بشكوى ضد «آبل» لدى هيئة المنافسة البريطانيةوفي نفس السياق، تقدمت "إبيك جيمز"، ناشر لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، بشكوى ضد شركة "آبل" لدى هيئة المنافسة البريطانية، متهمةً شركة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة بالسلوك "الاحتكاري".واعتبرت "إبيك جيمز" في بيان أصدرته، أن "سلوك "آبل" المخالف للمنافسة وقواعدها التقييدية بشأن توزيع التطبيقات ومعالجة الدفع يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون البريطاني.واستنكرت الشكوى كذلك "ممارسات الاحتكار" من مجموعة "آبل"، والتي تمنع المستخدمين والمطورين من الحصول على التطبيقات وتوزيعها من خلال منصات أخرى غير متجرها للتطبيقات"، مع دفع عمولات يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من الإيرادات.وتكمل هذه الشكوى الإجراءات القانونية الأخرى التي أطلقتها الشركة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا ضد "آبل" وكذلك ضد "غوغل".وأكدت "إبيك جيمز" أنها "لا تسعى للحصول على تعويض نقدي"، وإنما على قرارات تنظيمية من السلطات لإجبار "آبل" على تغيير ممارساتها.وحاولت "إبيك جيمز" في أغسطس الفائت الالتفاف على تقنية الدفع لنظام "آبل" التشغيلي "آي أو س". وسارعت الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" الذكية إلى إزالة "فورتنايت" من متجرها للتطبيقات معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين.وترى "فيسبوك" و"سبوتيفاي" أيضًا أن "آبل" تتصرف بطريقة مخالفة للمنافسة من خلال فرض قواعد على المطورين الخارجيين لا تنطبق على نفسها. وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات عدة تستهدف الشركة الأمريكية العملاقة.