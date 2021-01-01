في النصف الأول من شهر أبريل 2021 قامت شركة تكنو بالإعلان رسميا عن هاتفين من سلسلة هواتف Tecno Spark 7 Series والآن قامت بالإعلان عن الهاتف Tecno Spark 7 Pro ليكون هو الأقوى في هذه السلسلة حيث يضم معالج أقوى وكاميرات خلفية أفضل وخيارات تخزين أكثر ومواصفات أخرى رائعة سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد الذي يضم سعر ومواصفات الهاتف Spark 7 Pro.
المواصفات الرئيسية للهاتف
الهاتف Tecno Spark 7 Pro تم تصميمه حول شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز وتحتوي على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تصل بدقة 8 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن هناك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، ولم يتم الكشف عن أي شيء بخصوص الكاميرتين الثانية والثالثة، والهاتف يضم فلاش LED رباعي في الخلف وفلاش LED ثنائي في الأمام بالإضافة إلى أنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.
الهاتف Tecno Spark 7 Pro
يتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بالمعالج Mediatek Helio G80 صاحب الثمانية أنوية والمصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 ونظام Android 11 وواجهة مستخدم HIOS 7.5، كما أن الهاتف Tecno Spark 7 Pro سيتوفر للشراء بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة مخصصة).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 7 Pro
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق