

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 7 Pro سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 7 Pro

في النصف الأول من شهر أبريل 2021 قامت شركة تكنو بالإعلان رسميا عن هاتفين من سلسلة هواتف Tecno Spark 7 Series والآن قامت بالإعلان عن الهاتف Tecno Spark 7 Pro ليكون هو الأقوى في هذه السلسلة حيث يضم معالج أقوى وكاميرات خلفية أفضل وخيارات تخزين أكثر ومواصفات أخرى رائعة سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد الذي يضم سعر ومواصفات الهاتف Spark 7 Pro.



المواصفات الرئيسية للهاتف

الهاتف Tecno Spark 7 Pro تم تصميمه حول شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز وتحتوي على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تصل بدقة 8 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن هناك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، ولم يتم الكشف عن أي شيء بخصوص الكاميرتين الثانية والثالثة، والهاتف يضم فلاش LED رباعي في الخلف وفلاش LED ثنائي في الأمام بالإضافة إلى أنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.



الهاتف Tecno Spark 7 Pro

يتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بالمعالج Mediatek Helio G80 صاحب الثمانية أنوية والمصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 ونظام Android 11 وواجهة مستخدم HIOS 7.5، كما أن الهاتف Tecno Spark 7 Pro سيتوفر للشراء بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة مخصصة).

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يحتوي هاتف Spark 7 Pro على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير ويحتوي كذلك على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف، بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM، وبخصوص الأبعاد فيتوفر هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 164.9 × العرض 76.2 وبسمك 8.8 ملم وبوزن خفيف جدا لا يتخطى الـ190 جراما.سعر الهاتف Tecno Spark 7 Proالهاتف Tecno Spark 7 Pro سيتوفر للشراء بشكل رسمي ب4 ألوان مختلفة وهم الأزرق والأخضر والنيون والأسود، وبخصوص تفاصيل الأسعار وموعد التوافر فلم يتم تأكيدها بعد ولكن نتوقع أن يباع الهاتف بسعر يبدأ من 185 دولارا أمريكيا لأقل إصدار.