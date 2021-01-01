مواصفات وأسعار الهاتف Galaxy M42 5G

كما كان مقررا بالفعل قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا على أحدث هواتفها ذكية لسلسلة Galaxy M، الهاتف Galaxy M42 5G يأتي مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G ومواصفات رئيسية لا تختلف كثيرا عن مواصفات Galaxy A42 5G الذي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Galaxy M42 5G.
مواصفات الهاتف جالاكسي M42 5G
تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة Super AMOLED حجمها 6.6 بوصة وبدقة عرض تبلغ 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز وتحتوي على ثقب صغير بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، وبخصوص الكاميرات الخلفية فيحتوي الهاتف Galaxy M42 5G على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميرتين واحدة ماكرو والأخرى مسئولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتيان بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم أن الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الهاتف Samsung Galaxy M42 5G
يتم تشغيل الهاتف Samsung Galaxy M42 5G بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 750G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من سامسونج One UI 3.1 بجانب 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.
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