

مواصفات وأسعار هاتف Oppo A95 5G مواصفات وأسعار هاتف Oppo A95 5G

تستمر شركة اوبو في تعزيز سلسلة Oppo A Series حيث قامت بالإعلان رسميا عن الهاتف Oppo A95 5G وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن Oppo A94، يأتي هذا الهاتف الجديد مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G ومواصفات أخرى متقاربة للهاتف السابق ولكن بسعر أقل لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Oppo A95 5G.



مواصفات اوبو A95 5G

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل بها معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ويتم تشغيل الهاتف Oppo A95 5G بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 800U 5G بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC3 ونظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 بالإضافة إلى أنه يتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام..



وبخصوص الكاميرات فيحتوي هاتف A95 5G على ثلاثة كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية بالإضافة إلى أنه يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

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الهاتف Oppo A95 5G يضم بطارية بسعة 4310 ملي أمبير يتم شحنها بنسبة 100% خلال 48 دقيقة فقط وذلك بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 30 واط، وعلاوة على ذلك فأن هذا الهاتف يتميز بمنفذ خاص للذاكرة الخارجية microSD ويضم مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت وخاصية NFC.سعر الهاتف Oppo A95 5Gالهاتف اوبو A95 5G يباع بسعر 310 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.