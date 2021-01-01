

شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا

قدمت شركة شاومي Xiaomi، لمستخدميها خلال الأسبوع الماضي، أحدث الهواتف الموجه للألعاب من سلسلة Black Shark، حيث تضم تشكيلة عملاقة التقنية الصينية الجديدة طرازاين جديدين تحت عنوان Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بدأت شاومي بطرح الإصدار العادي من سلسلة Black Shark 4، للحجز المسبق على مستوي العالم بدءا من اليوم، على يطرح للبيع في الأسواق في يوم 6 مايوم المقبل.



سعر هاتف شاومي Black Shark 4

ويتوفر هاتف شاومي Black Shark 4، للبيع مقابل سعر 500 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و800 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر الطراز الأعلى بسعة 12 + 256 جيجابايت حوالى 600 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و400 جنيه مصري)، وسيحصل أول 100 مشتري الهاتف على جراب مميز من شاومي و مروحة تبريد مجانا.

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ويتعامل هاتف Black Shark 4، مع الألعاب بسرعة كبيرة بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، وهو أقوى معالج للهواتف الذكية لهذا العام حاليا، والذي يقدم دعما للعمل مع شبكات 5G.ويأتي هاتف Black Shark 4، مزود بنظام تبريد خاص "Liquid Cool 3.0" يمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج أثناء الاستعمال المطول له أو تشغيل الألعاب، كما يحزم هاتف الألعاب تقنية شحن سريع بقدرة 120 وات، مع بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، والتي يتم شحنها من 0 إلى 100% في غصون 14 دقيقة و50 ثانية فقط.ويمتاز هاتف Black Shark 4، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل للتصوير السيلفي، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم JOYUI 12.5 المخصصة لهواتف الألعاب من شاومي، والمعتمدة على أندرويد 11.ويحصل هاتف Black Shark 4، على شاشة من نوع E4 AMOLED من تصنيع شركة سامسونج، بقياس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث عال يبلغ 144 هرتزا في الثانية، مع معدل أخذ عينات باللمس 720 هرتز، ومن أجل الألعاب شديدة الكثافة يأتي الهاتف مع قفازات أصابع e-sports مخصصة للاعبين الأكثر تخصصًا.