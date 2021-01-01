

مواصفات وأسعار الهاتف Redmi K40 Gaming Edition مواصفات وأسعار الهاتف Redmi K40 Gaming Edition

كما كان مقررا بالفعل قامت الآن شركة Redmi بإزاحة الستار رسميا عن أحدث هواتفها الذكية المتخصصة في الألعاب تحت مسمى Redmi K40 Gaming Edition ويأتي مع جميع الأساسيات التي يمكن أن تأتي مع هاتف للألعاب حيث يضم شاشة 120 هرتز مع معدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز ومعالج قوي للغاية يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وما يصل إلى 12 جيجا رام وبطارية يمكنها العمل طوال اليوم تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط ومواصفات أخرى ممتازة، وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Redmi K40 Gaming Edition.



مواصفات Redmi K40 Gaming Edition

هذا الهاتف المخصص للألعاب يأتي مع شاشة OLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز وتدعم HDR10+ كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 وتحتوي على ثقب صغير في أعلى المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل والهاتف K40 Gaming Edition يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفلاش LED ثنائي بالإضافة إلى أنه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الهاتف Redmi K40 Gaming Edition

معالج الهاتف Redmi K40 Gaming Edition يأتي من فئة MediaTek Dimensity 1200 المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب نظام Android 11 وأحدث واجهة مستخدم من شاومي MIUI 12.5 وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط (يتم شحن الهاتف بالكامل بنسبة 100% في ما يصل إلى 42 دقيقة فقط).

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أما بالنسبة للذاكرة فهذا الهاتف الجديد يتوفر بخمسة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت والإصدار الثالث يضم 12 جيجا رام مع 128 جيجا رام والإصدار الرابع يضم 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت أما الإصدار الخامس فيضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت.