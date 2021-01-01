كشفت تقارير عن وجود عدد من برامج التجسس تسمى Flubot أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة جدا بين مستخدمى هواتف أندرويد فى جميع أنحاء العالم، من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ، حيث يتم اختراق بيانات المستخدمين عند فتح الروابط الموجودة فى الرسائل.
وبحسب موقع Threatpost فإنه يتم استهداف مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ، بارسال رسائل SMS تطلب من المستخدمين تثبيت تطبيق Flubot وبدلا من تثبيت التطبيق المراد يكتشف المستخدم أن الرابط قد أخذه إلى موقع تجسس خطير وأن كل بياناته على الهاتف قد تم اختراقها.
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التعليقات على إحذر.. برامج تجسس خطيرة تجتاح هواتف أندرويد وتسرق حساباتك البنكية
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