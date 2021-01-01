

إحذر.. برامج تجسس خطيرة تجتاح هواتف أندرويد وتسرق حساباتك البنكية إحذر.. برامج تجسس خطيرة تجتاح هواتف أندرويد وتسرق حساباتك البنكية

كشفت تقارير عن وجود عدد من برامج التجسس تسمى Flubot أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة جدا بين مستخدمى هواتف أندرويد فى جميع أنحاء العالم، من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ، حيث يتم اختراق بيانات المستخدمين عند فتح الروابط الموجودة فى الرسائل.







وبحسب موقع Threatpost فإنه يتم استهداف مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ، بارسال رسائل SMS تطلب من المستخدمين تثبيت تطبيق Flubot وبدلا من تثبيت التطبيق المراد يكتشف المستخدم أن الرابط قد أخذه إلى موقع تجسس خطير وأن كل بياناته على الهاتف قد تم اختراقها.

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وأصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة NCSC إرشادات أمنية حول كيفية تحديد وإزالة برامج FluBot الضارة ، بينما أصدر عدد من شركات الاتصالات تحذيرات للمستخدمين بشأن هجمات الرسائل النصية.وتظهر رسائل SMS التى تحمل برامج FluBot للتجسس على أن الرسائل فى بادئ الأمر تبدو وكأنها مرسلة من شركات تجارية شهيرة وتطلب من المستخدمين الضغط على الرابط للدخول.ونصح عدد من خبراء الأمن الإلكترونى المستخدمين بعدم إدخال أي كلمة مرور أو معلومات شخصية، والقيام بإعادة ضبط المصنع للهاتف في أسرع وقت ممكن، والقيام بتغيير جميع كلمات السر ، والقيام بحذف الرسالة وحظر المرسل.