

TCL تعود للمنافسة وتتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف متطوّر TCL تعود للمنافسة وتتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف متطوّر

أعلنت شركة TCL رسميا عن مواصفات هاتف 20L PLUS الذي صمم ليكون أحد أهم المنافسين لهواتف سامسونغ وهواوي الحديثة الموجودة في الأسواق.



ويأتي الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وترددها 120 هيرتزا.



كما حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج، أبعاده (166.2/76.9/9.1) ملم، وزنه 199 غراما، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

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ويعتمد هذا الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 662 المطور بتقنية 11 نانومترا، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 270 يورو تقريبا زودته TCL بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.كما جهزته بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.