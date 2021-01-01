TCL تعود للمنافسة وتتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف متطوّر

أعلنت شركة TCL رسميا عن مواصفات هاتف 20L PLUS الذي صمم ليكون أحد أهم المنافسين لهواتف سامسونغ وهواوي الحديثة الموجودة في الأسواق.
ويأتي الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وترددها 120 هيرتزا.
كما حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج، أبعاده (166.2/76.9/9.1) ملم، وزنه 199 غراما، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
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