أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل عن معايير أشد صرامة لحماية خصوصية مستخدمي أجهزتها الذكية من هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد.
ومنحت آبل المسختدمين حق الموافقة على متابعة أنشطتهم الرقمية لأغراض إعلانية.
ونظرا لأنه من المتوقع أن يرفض أغلب المستخدمين السماح بتتبع أنشطتهم الرقمية لأغراض إعلانية، أثارت هذه الخطوة من جانب آبل غضب شركات خدمات الإنترنت العملاقة التي تعتمد على إيرادات الإعلانات مثل "فيسبوك".
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التعليقات على آبل تعلن عن معايير أشد صرامة لحماية خصوصية مستخدمي هواتف آيفون
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