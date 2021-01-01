

إطلاق تحديث جديد يحمل ميزات مهمة لهواتف آيفون إطلاق تحديث جديد يحمل ميزات مهمة لهواتف آيفون

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل معه العديد من الميزات المهمة لهواتف آيفون الذكية.



ومن أهم ما أتى به تحديث iOS 14.5 الجديد ميزات تسهل فتح قفل هواتف آيفون بالاعتماد على ساعات Watch Series في حال كان المستخدم يرتدي الكمامة ولا يرغب بالاعتماد على خاصية بصمة الوجه.



وتعمل هذه الميزة مع هواتف iPhone X وهواتف آبل من الفئات الأحدث، وتعتمد على ساعات Apple Watch Series 3 والساعات ذات الفئات الأكثر تطورا من آبل.

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ودعم هذا الإصدار أيضا البرمجيات التي تعمل مع أجهزة AirTag التي أعلنت عنها آبل مؤخرا، والتي بمساعدتها يمكن العثور على الأشياء المفقودة عبر تطبيق Find My.كما أضاف هذا التحديث ميزات جديدة لتطبيقات الخرائط في هواتف آيفون، يمكن من خلالها تقدير وقت الرحلة مشيا على الأقدام او باستخدام الدراجة الهوائية.ويتضمن التحديث أيضا ميزة App Tracking Transparency التي تظهر للمستخدم نافذة منبثقة عندما يريد أحد التطبيقات تعقب موقع هاتفه لأهداف تتعلق بالإعلانات التجارية أحيانا، ما سيساعد المستخدم على زيادة خصوصية بيانات جهازه.ويوفر هذا الإصدار أيضا دعما أفضل لشبكات 5G في هواتف iPhone 12، كما يمنح المستخدم 4 خيارات لانتقاء الأصوات للمساعد الصوتي SIRI، ويؤمنهم البلوتوث لأذرع تحكم Xbox Series S و Xbox Series X و PS5، التي لم تعمل سابقًا مع هواتف آيفون.