

سعر ومواصفات الهاتف Realme Q3i 5G سعر ومواصفات الهاتف Realme Q3i 5G

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتفين Realme Q3 5G وRealme Q3 Pro قامت شركة ريلمي أيضا بالإعلان عن الهاتف Realme Q3i 5G ليكون هو الأقل في هذه السلسلة الجديد حيث يأتي مع مواصفات أقل من الهواتف الأخرى ولكنها ما زالت جيدة للغاية مقارنة بالسعر الذي لا يتخطى 155 دولارا والذي يجعل Q3i أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات Realme Q3i 5G.



مواصفات الهاتف

الهاتف Q3i الجديد من ريلمي يأتي مع شاشة كاملة بشكل الثقب من نوع IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنه يأتي مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 6 جيجا رام و128 جيجا بايت.



يحتوي الهاتف Realme Q3i 5G على 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق بالإضافة إلى أنه يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1، والهاتف يضم فلاش LED في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية كما أنه يدعم خاصية HDR وpanorama.

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هذا الهاتف الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 ويتميز بفتحة مخصصة لزيادة المساحة التخزينية ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ومنفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن ومكبر الصوت ولكنه لا يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف Realme Q3i 5Gسعر الهاتف Realme Q3i 5G يبدأ من 155 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، مع العلم أن هذا الهاتف متوفر حاليا للشراء من خلال المتجر الرسمي في الصين على أن يصل إلى مزيد من الدول في وقت لاحق من العام.