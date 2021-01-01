

هواوي تعلن عن هاتفها الذكي Huawei nova 8 Pro 4G.. تعرف على مواصفاته وسعره هواوي تعلن عن هاتفها الذكي Huawei nova 8 Pro 4G.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة هواوي Huawei عن هاتفها الذكي الجديد “نوفا 8 برو 4جي” Huawei nova 8 Pro 4G، وهو إصدار الجيل الرابع من هاتف “نوفا 8 برو”، والذي أطلق إصدار الجيل الخامس منه nova 8 Pro 5G في ديسمبر الماضي.



مواصفات هاتف هواوي nova 8 Pro 4G



الشبكات: GSM / CDMA / HSPA / LTE.

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موعد الإطلاق: مايو 2021.الشاشة: من نوع أوليد OLED بقياس 6,72 بوصة، ودقة 1236×2676 بيكسل، ودعم مليار لون وHDR10، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 91,7%، ونسبة أبعاد 19,5:9.نظام التشغيل: واجهة المستخدم EMUI 11 القائمة على أندرويد 10.المعالج: كيرين Kirin 985 5G (7 نانومتر).معالج الرسوميات: Mali-G77.الذاكرة العشوائية (رام): 8 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS، ودون وجود منفذ لكروت الذاكرة الخارجية.الكاميرا الأمامية: مزدوجة، مع دعم HDR، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.عدسة بدقة 16 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0 (عريضة).عدسة بدقة 32 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (فائقة العرض).الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 4K@1080p و720p@960fps.عدسة بدقة 64 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8 (عريضة)، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (فائقة العرض).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).المستشعرات: مستشعر البصمة (أسفل الشاشة)، ومستشعر التسارع والجيرو والتقارب والبوصلة.البطارية: من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، والشحن العسكي بقدرة 5 واط.الألوان: الأسود والأزرق والأخضر والأبيض.السعر: لم تعلن عنه هواوي بعد.