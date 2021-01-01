

مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark 7P مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark 7P

بعد أسبوع من الإعلان عن الهاتف Spark 7 قامت شركة تكنو بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Tecno Spark 7P مع مواصفات أكثر تقدما من الموجودة في الهاتف السابق حيث يضم شاشة أكبر ومعالجا أقوى وخيارات تخزين أعلى و3 كاميرات في الخلف، كل هذا مع سعر منخفض للغاية سنتعرف عليه في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Spark 7P.



مواصفات Tecno Spark 7P

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1640×720 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز كما أنها تحتوي ثقب بشكل النوتش من أجل احتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بجانب فلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى أن الهاتف Spark 7P يضم 3 كاميرات في الواجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميجا بكسل ولم يتم الكشف عن تفاصيل الكاميرا الثانية والثالثة والهاتف يضم فلاش LED رباعيا.



الهاتف Tecno Spark 7P سيتوفر مع معالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G70 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بالإضافة إلى نظام تشغيل Android 11 و واجهة مستخدم HIOS 7.5، وبخصوص الذاكرة فيأتي هذا الهاتف بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى أن الهاتف Tecno Spark 7P يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت في الخلف ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM ويدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD مخصص وذلك حتى يتمكن المستخدمون من تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف سيتوفر للشراء بشكل رسمي مع بداية شهر مايو بأربعة ألوان مختلفة وهي (الأسود والأزرق والأخضر وMojito).سعر الهاتف Tecno Spark 7Pيبدأ سعر الهاتف Tecno Spark 7P من 155 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.