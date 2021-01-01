خلال مؤتمر شاومي الذي أقيم يوم 23 أبريل قامت الشركة بالإعلان عن الهاتفين Mi 11X وMi 11X Pro مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G ومواصفات جيدة للغاية تجعلهما من الهواتف الرائدة لهذا العام وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على مواصفات وأسعار الهاتفين Xiaomi Mi 11X وXiaomi Mi 11X Pro.
مواصفات شاومي مي 11 إكس
هذا الهاتف العادي في السلسلة يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أنها محمية بزجاج من فئة Corning Gorilla Glass 5 وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 11X يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميرا الماكرو (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران).
يتم تشغيل هاتف Mi 11X بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 870 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12، ويحتوي كذلك على بطارية بسعة 4520 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط؟
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