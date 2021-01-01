

مواصفات وأسعار الهاتفين Xiaomi Mi 11X وXiaomi Mi 11X Pro مواصفات وأسعار الهاتفين Xiaomi Mi 11X وXiaomi Mi 11X Pro

خلال مؤتمر شاومي الذي أقيم يوم 23 أبريل قامت الشركة بالإعلان عن الهاتفين Mi 11X وMi 11X Pro مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G ومواصفات جيدة للغاية تجعلهما من الهواتف الرائدة لهذا العام وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على مواصفات وأسعار الهاتفين Xiaomi Mi 11X وXiaomi Mi 11X Pro.



مواصفات شاومي مي 11 إكس

هذا الهاتف العادي في السلسلة يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أنها محمية بزجاج من فئة Corning Gorilla Glass 5 وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 11X يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميرا الماكرو (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران).



يتم تشغيل هاتف Mi 11X بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 870 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12، ويحتوي كذلك على بطارية بسعة 4520 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط؟

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سعر الهاتف Xiaomi Mi 11Xسعر الهاتف Mi 11X يبلغ حوالي 400 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.ويبلغ حوالي 427 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.مواصفات Xiaomi Mi 11X Proمواصفات هذا الهاتف البرو لا تختلف كثيرا عن مواصفات الهاتف السابق حيث يأتي الهاتف Mi 11X Pro مع نفس الشاشة بنفس الخصائص ونفس الكاميرا الأمامية والبطارية وسرعة الشحن ونظام التشغيل ولكنه يختلف في المعالج والكاميرات الخلفية وإصدارات الذاكرة.الهاتف شاومي مي 11 إكس برو يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 108 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع دقتها 8 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو دقتها 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى أنه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية أو بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.وبخصوص المعالج فيأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 888 5G المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر مع 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، وعلاوة على ذلك فالهاتفان Xiaomi Mi 11X وXiaomi Mi 11X Pro يدعمان مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ومكبرات صوت من نوع Stereo.سعر الهاتف شاومي مي 11 إكس بروالهاتف Xiaomi Mi 11X Pro يباع بسعر يبدأ من 535 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر 560 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.