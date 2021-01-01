

نصائح لتحسين وإطالة عمر بطارية هاتف آيفون نصائح لتحسين وإطالة عمر بطارية هاتف آيفون

يوجد لدي أبل بعض الأدوات الموجودة في نظام تشغيل iOS التي تساعد في التعرف على حالة بطارية هاتف الآيفون، وبعد أن يتم فهم حالة أداء البطارية، يمكن تحقيق أقصى استفادة بشكل صحيح وتنفيذ بعض الحيل والنصائح.



في البداية يجب التعرف عن معلومات بطارية آيفون من خلال الانتقال إلى الإعدادات وفتح البطارية. وهنا يمكن ملاحظة التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة، ويمكنك إلقاء نظرة على الـ 24 ساعة الماضية أو الأيام العشرة الماضية.



كما يوجد أيضًا قسم يسمى حال البطارية «Battery Health»، وهو يعطي تحليلا سريعا لكيفية استخدام البطارية حاليًا، وفي الحد الأقصى للقدرة تكون البطارية أفضل حالا كلما اقتربنا من 100%. لكن حتى لو كان هناك قدرة أقل من 100%، فلا يزال بإمكان الهاتف العمل «بأعلى أداء».

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وضمن حالة البطارية، يمكن معرفة، ما إذا كانت البطارية لا تزال قادرة على العمل كالمعتاد أم لا، بالإضافة الي أنه يمكن ملاحظة بعض المشكلات مثل: أوقات تشغيل أطول للتطبيق، وتعتيم الإضاءة الخلفية، وانخفاض مستوى صوت السماعة.تقول شركة أبل إن أي شيء يزيد عن 80% من القدرة القصوى للبطارية سيسمح للهاتف بالعمل كالمعتاد، وفيما يلي بعض الحيل والإعدادات المختلفة التي يمكنك استخدامها لمحاولة تحسين وإطالة عمر البطارية:خفض سطوع الشاشة، والأفضل من ذلك تشغيل السطوع التلقائي في إعدادات إمكانية الوصول.استخدام WiFi قدر الإمكان، حيث يستغرق الاتصال عبر الإنترنت اللاسلكي طاقة أقل من استخدام البيانات الخلوية.إنهاء الرغبة في إبقاء آيفون مشحونًا بالكامل طوال الوقت، حيث تحتوي بطارية أيون الليثيوم على عدد كبير جدًا من دورات الشحن «حوالي 500» قبل أن تبدأ في التدهور. لذا ما لم يكن هناك حاجة إلى شحن فعلاً، يجب تركة ينخفض إلى أقل من 100%، لكن يجب أيضا المحافظة على البطارية من الانخفاض المستمر إلى 0%.التبديل إلى «شحن البطارية المحسن» في قسم حالة البطارية، ويتيح ذلك لجهاز آيفون التعرف على عادات الشحن الخاصة حتى لا يتم شحنه بشكل زائد أثناء توصيله بالتيار الكهربائي.تجنب تعرض الهاتف لدرجات حرارة أعلى من 95 درجة فهرنهايت، ومن الأسهل تجنب ارتفاع درجة الحرارة عن طريق إبعاد آيفون عن أشعة الشمس المباشرة.المحافظة على تحديث البرنامج، وهذا ليس فقط للأمان لكن أبل تضيف تحسينات للبطارية وإعدادات جديدة بانتظام.الحد من نشاط الخلفية مثل «تحديث تطبيقات الخلفية» وعمليات التحقق التلقائية من البريد الإلكتروني في تطبيق البريد وخدمات الموقع، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم عام حيث يوجد مفتاح التبديل لـ«تحديث تطبيقات الخلفية». وبالنسبة لإعدادات الموقع، موجودة ضمن الخصوصية.إيقاف تشغيل الإشعارات، وقد يكون من المناسب الحصول على تنبيهات بالأخبار العاجلة، لكنها تعمل على تشغيل الشاشة الرئيسية في كل مرة وتستنزف البطارية. ويمكنك إدارة الإخطارات في الإعدادات.وأخير تشغيل وضع الطاقة المنخفضة:ويساعد وضع الطاقة المنخفضة على توفير طاقة البطارية عند انخفاض استهلاك الطاقة. وبمجرد تشغيل الوضع، يتم تقليل سطوع الشاشة ويبطئ نشاط الخلفية للحفاظ على الطاقة، ولن يمكن استخدام AirDrop ومزامنة iCloud.ولكن إذا ظهرت رسالة في قسم حالة البطارية تقول «تدهورت حالة البطارية بشكل كبير»، فيمكن استبدال البطارية من خلال أبل.