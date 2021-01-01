

نكشف عيوب هاتف Xiaomi Mi 10T.. تعرف عليها نكشف عيوب هاتف Xiaomi Mi 10T.. تعرف عليها

شركة شاومي تعلن عن اطلاق هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10T فى الاسواق العربية بسعر منافس للغاية، لاسيما به بعض العيوب الذي يجب أن تعرفها.



وإليكم عيوب هاتف Xiaomi Mi 10T:

ستحتاج بعض الوقت للاعتياد على وزن الهاتف وايضاً تخانة الجهاز كبيرة 9.3 ملم.

لا يوجد مدخل سماعات اذن من نوع 3.5 ملم.

لا يمكن تركيب كارت ميموري من اي نوع.