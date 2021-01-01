

مواصفات وأسعار الهاتف Realme 8 5G مواصفات وأسعار الهاتف Realme 8 5G

مع نهاية شهر مارس الماضي وبالتحديد يوم 25 مارس قامت شركة ريملي بإزاحة الستار رسميا الهاتفين Realme 8 وRealme 8 Pro مع دعم الشبكات حتى الجيل الرابع 4G والآن قامت الشركة بالإعلان عن هاتف جديد من هذه السلسلة يدعم شبكات 5G ويعرف باسم Realme 8 5G كما أنه يأتي مع مواصفات مختلفة تماما وسعر جيدا مقارنة بهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، وخلال هذا المقال سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Realme 8 5G.



مواصفات هاتف ريلمي 8 5G

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400+1080 بكسل كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار وذلك من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1، والهاتف Realme 8 5G يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم أن الكاميرا الأمامية والخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يأتي الهاتف Realme 8 5G مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 وسيتوفر للشراء بأربعة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام والإصدار الرابع يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

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يتميز هذا الهاتف الجديد ببطارية كبيرة يبلغ سعتها 5000 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، بالإضافة إلى أنه يتميز بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب و منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت وخاصية NFC كما أنه يدعم زيادة المساحة التخزينية حتى 1 تيرا بايت من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة.سعر الهاتف Realme 8 5Gالهاتف Realme 8 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي ابتداء من يوم 28 أبريل بسعر يبدأ من 205 دولارات أمريكية للإصدار الأقل الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 320 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.