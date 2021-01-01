مواصفات هاتف 5G الأحدث من Oppo

من بين أبرز هواتف 5G التي ظهرت في الأسواق العالمية مؤخرا جاء F19 pro من Oppo، والذي يتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة لمواصفاته المتطورة وسعره المنافس.
ويأتي هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160،1/73.4/7.8) ملم، ووزنه 173 غ.
وشاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا، ومحمية من الخدوش بطبقة من Corning Gorilla Glass 5.
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