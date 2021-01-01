مواصفات هاتف 5G الأحدث من Oppo

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مواصفات هاتف 5G الأحدث من Oppo

من بين أبرز هواتف 5G التي ظهرت في الأسواق العالمية مؤخرا جاء F19 pro من Oppo، والذي يتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة لمواصفاته المتطورة وسعره المنافس.

ويأتي هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160،1/73.4/7.8) ملم، ووزنه 173 غ.

وشاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا، ومحمية من الخدوش بطبقة من Corning Gorilla Glass 5.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج MediaTek Dimensity 800U 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 431 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعره فنحو 345 دولارا.

المصدر: روسيا اليوم

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