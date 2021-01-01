هواوي تتراجع وتخرج من قائمة أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية

تراجعت شركة هواوي Huawei، وخرجت من قائمة أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية عالميا، على الرغم من حلولها في المركز الثالث كأعلى هواتف مبيعا في العالم في العام الماضي 2020.
وتضم قائمة الـ5 الكبار اليوم سامسونج وأبل وشاومي وأوبو وفيفو، بحسب البيانات التي نشرتها شركة أبحاث السوق “ستراتيجي أناليتيكس” عن نتائج الربع الأول من 2021.
وكشفت البيانات عن ارتفاع كبير أعلى من المتوسط العالمي في شحنات الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفعت الشحنات إلى السوق الصينية بنسبة 35% على أساس سنوي، مقارنة بـ24% تقريبا عالميا.
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