

هاتف منافس آخر من نوكيا سعره أقل من 100 دولار! هاتف منافس آخر من نوكيا سعره أقل من 100 دولار!

وسعت نوكيا أسرة أجهزتها الذكية لهذا العام بهاتف ذي مواصفات جيدة ستطرحه للبيع بسعر منافس جدا.



ويأتي هاتف Nokia C20 الجديد بهيكل من البلاستيك والمعدن مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (169.9/77.9/8.8) ملم، يزن 191 غراما.



وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

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وجهزته نوكيا بمعالج Unisoc SC9863A، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 1 و2 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 16 و32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات HD بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ودعم الجهاز بمنفذ microUSB 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.