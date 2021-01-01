

مواصفات وأسعار الهاتفين Realme Q3 5G وRealme Q3 Pro 5G مواصفات وأسعار الهاتفين Realme Q3 5G وRealme Q3 Pro 5G

كما كان مقررا بالفعل قامت شركة ريلمي بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Realme Q3 5G وRealme Q3 Pro 5G بأسعار معقولة ومواصفات جيدة للغاية تتمثل في دعم شبكات الجيل الخامس 5G ودعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وبطارية كبيرة جدا تصمد لفترة طويلة من الاستخدام ويمكن شحنها في أقل من ساعة بفضل تقنية الشحن السريع الكبيرة بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم مواصفات وأسعار الهاتفين Realme Q3 5G وQ3 Pro 5G.



مواصفات Realme Q3 5G

يأتي هذا الهاتف مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 750G 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر بجانب نظام Android 11 وواجهة مستخدم Realme UI 2.0 بالإضافة إلى أنه يتوفر مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و 128 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.



الهاتف Realme Q3 5G يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1 بالإضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.

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الهاتف الجديد العادي في هذه السلسلة يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم أيضا زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ MicroSD (يستخدم فتحة مخصصة) وعلاوة على ذلك فأن Realme Q3 5G يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم مكبر الصوت.سعر الهاتف Realme Q3 5Gيبدأ سعر الهاتف Realme Q3 5G من 200 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.مواصفات Realme Q3 Pro 5Gالهاتف الأعلى في سلسلة Q3 Series يأتي مع شاشة Super AMOLED حجمها 6.43 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز وتحتوي على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 والهاتف Realme Q3 Pro 5G يأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا الفائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوج ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية مع دعمه لخاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.هذا الهاتف يأتي كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 1100 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ونظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 كما أنه سيتوفر للشراب بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت والإصدار الثالث يضم 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت، مع العلم أن الهاتف لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.بطارية الهاتف Realme Q3 Pro 5G تأتي بسعة 4500 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30، ويضم مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ومكبرات الصوت بسماعات stereo.سعر الهاتف Realme Q3 Pro 5Gالهاتف Realme Q3 Pro 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 29 أبريل بسعر يبدأ من 245 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام.