

مواصفات وأسعار هاتف Poco M2 Reloaded مواصفات وأسعار هاتف Poco M2 Reloaded

في خطوة غير متوقعة قامت الآن شركة شاومي بإزاحة الستار رسميا عن هاتف جديد من سلسلة Poco يعرف بأسم Poco M2 Reloaded ليكون بذلك العضو الثالث في سلسلة Poco M2 Series، ويأتي مع مواصفات جيدة تتمثل في شاشة بجودة FHD+ ومعالج Helio G80 من ميديا تيك وأربع كاميرات في الخلف وبطارية تصمد لأطول فترة ممكنة من الاستخدام، كل هذا وأكثر مع سعر رخيص للغاية وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Poco M2 Reloaded.



مواصفات الهاتف

تم تصميم الهاتف Poco M2 Reloaded حول شاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة وبدقة 2340×1080 بكسل ويوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3 بالإضافة إلى أنها تضم ثقب بشكل النوتش لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف يأتي كذلك مع 4 كاميرات في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الفائقة الاتساع وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسئولة عن استشعار معلومات العمق.



يتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G80 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر كما أنه يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12 بجانب 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية (الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة).

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الهاتف Poco M2 Reloaded يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يتميز بمستشعر بصمات الأصابع على الجانب (مدمج في زر الباور) ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM، كما أنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية وذلك من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.سعر الهاتف Poco M2 Reloadedالهاتف Poco M2 Reloaded متوفر حاليا للشراء في الهند بسعر يبلغ حوالي 126 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، ونتوقع أن يصل هذا الهاتف إلى مزيد من الأسواق خلال شهر مايو المقبل.