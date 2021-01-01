إطلاق هاتف Oppo A15s الإقتصادي بشكل رسمي في مصر !

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إطلاق هاتف Oppo A15s الإقتصادي بشكل رسمي في مصر !

بعدما قامت شركة اوبو بطرح هاتف Oppo A15 منذ فترة في السوق المصري، قامت مؤخرًا الشركة بالإعلان عن توفر هاتف Oppo A15s الإقتصادي الجديد بشكل رسمي في الأسواق المصرية، ويأتي A15s الجديد ببعض التطورات البسيطة عن A15 الذي تم طرحه في الأسواق منذ فتره وبالتبعيه مع زيادة في السعر.

مواصفات Oppo A15s :-
أبعاد 164×75.4×7.9 مم
وزن الهاتف 177 جرام
خامات الهاتف الخارجية بالكامل من البلاستيك البولي كاربونيت
دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع بجانب كارت ميموري بحجم 256 جيجا
شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 480 شمعة والشاشة تأتي مع نوتش Water Drop في الأعلى

معالج ميدياتك Helio P35 ثماني النواة، الأربع أنوية الأقوى بتردد 2.35 جيجا هيرتز من نوع Cortex A53 والمعالج يأتي بدقة تصنيع 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو PowerVR GE8320
نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة اوبو ColorOS 7.2
مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1
كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف بالطبع لا يدعم الـNFC
بصمة الإصبع موجودة في ظهر الهاتف كما يدعم الـFace Unlock
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4230 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 10 وات عن طريق منفذ MicroUSB 2.0
الوان الهاتف الأسود والأبيض

تم تسعير هاتف Oppo A15s في السوق المصري للنسخة الوحيدة التي تتوفر منه بمساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2890 جنية مصري والهاتف متاح حاليًا في المحلات للبيع.

الهاتف قدم خامات خارجية مقبولة مع شكل تصميم شيك نسبيًا لكنه ليس مختلف، أما عن الشاشة فهي عادية ليست مُتميزة ونجد شاشات بدقة أعلى في نفس الفئة السعرية مثل Redmi 9T، أما عن المعالج فالهاتف يأتي بمعالج يُقدم أداء متواضع جدًا في هذه الفئة السعرية ويتفوق عليه Infinix Note 8.

بالنسبة للبطارية فهي ليست الأضخم ولا تدعم الشحن السريع ويتم شحنها بمنفذ الشحن القديم، وبالنسبة للكاميرات فالهاتف ايضًا يُقدم كاميرات متواضعه جدًا كأرقام وتتفوق عليها بكل سهولة كاميرات Poco M3 و Galaxy A21s، لذلك فالهاتف لا يوجد به نقاط قوة يتمكن من خلالها مُنافسة من معه في هذه الفئة السعرية.

المصدر: موبيزل

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