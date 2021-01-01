إطلاق هاتف Oppo A15s الإقتصادي بشكل رسمي في مصر !

بعدما قامت شركة اوبو بطرح هاتف Oppo A15 منذ فترة في السوق المصري، قامت مؤخرًا الشركة بالإعلان عن توفر هاتف Oppo A15s الإقتصادي الجديد بشكل رسمي في الأسواق المصرية، ويأتي A15s الجديد ببعض التطورات البسيطة عن A15 الذي تم طرحه في الأسواق منذ فتره وبالتبعيه مع زيادة في السعر.
مواصفات Oppo A15s :-
أبعاد 164×75.4×7.9 مم
وزن الهاتف 177 جرام
خامات الهاتف الخارجية بالكامل من البلاستيك البولي كاربونيت
دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع بجانب كارت ميموري بحجم 256 جيجا
شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 480 شمعة والشاشة تأتي مع نوتش Water Drop في الأعلى
معالج ميدياتك Helio P35 ثماني النواة، الأربع أنوية الأقوى بتردد 2.35 جيجا هيرتز من نوع Cortex A53 والمعالج يأتي بدقة تصنيع 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو PowerVR GE8320
نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة اوبو ColorOS 7.2
مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1
كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
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