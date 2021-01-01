

ريلمي تكشف عن Narzo 30 Pro و Narzo 30A رسميًا في الخارج ! ريلمي تكشف عن Narzo 30 Pro و Narzo 30A رسميًا في الخارج !

قامت شركة ريلمي اليوم في الهند بالكشف بشكل رسمي عن سلسلة Realme Narzo 30 الجديدة، وقامت بالكشف عن هاتفين فقط من السلسلة وهم Realme Narzo 30 Pro و Realme Narzo 30A، والهواتف هي متوسطة وإقتصادية على الترتيب وجاءت لتُقدم قيمة مُمتازة مقابل السعر.



مواصفات Realme Narzo 30 Pro :-

وزن الهاتف 196 جرام وابعاده 162.2×75.1×9.1 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت ميموري

شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD ويبلغ حجمها 6.5 بوصة ودقتها 1080×2400 بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 120 هيرتز وسطوع يصل الى 600 شمعة والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار



طبقة الحماية على الشاشة هي Corning Gorilla Glass الجيل الثالث

معالج ميدياتك Dimensity 800U ثماني النواة، الإثنين الأقوى بتردد 2.4 جيجا هيرتز من نوع Cortex A76، ودقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC3

واجهة Realme UI 2.0 مبنية على Android 10 قابل للتحديث لـAndroid 11

مساحة تخزين 64 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.1

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم الـHDR والـPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى منهم بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب

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الكاميرات تدعم HDR وPanorama مع فلاش LED وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية تأتي Monoالهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC او الـIR Blasterبصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم للـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات عن طريق منفذ USB Type C كما تدعم الشحن العكسي بقوة 15 واتالوان الهاتف الأزرق الغامق والفضيتم تسعير هاتف Narzo 30 Pro بشكل رسمي في الهند للنسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 235 دولار او 195 يورو او حوالي 3600 جنية مصري، أما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 275 دولار او 225 يورو او حوالي 4300 جنية مصري، وسيتوفر الهاتف للبيع في الخارج يوم الخميس 4 مارس القادم.الهاتف يأتي ليُقدم قيمة مقابل سعر ممتازة جدًا، حيث يُقدم الهاتف خامات عادية مع شكل تصميم عادي لكن بشاشة دقتها جيدة وتدعم معدل تحديث مرتفع، كما يعتبر المعالج نقطة من أقوى النقاط في الهاتف حيث يُقدم المعالج أداء ممتاز جدًا بالنسبة لهذا التسعير كما انه داعم لشبكات الجيل الخامس.اما عن الكاميرات فالهاتف يُقدم كاميرات عادية سواء الأمامية او الخلفية كأرقام، والبطارية ايضًا فهي لا تدعم الشحن فائق السرعة كما نتوقع من ريلمي خاصة في هذه السلسلة التي جاءت لنا ريلمي من خلالها بـRealme 7 مع شحن بقوة 65 وات في السوق المصري، لكن بشكل عام وبفضل المعالج والشاشة فالهاتف قيمة مقابل سعر ممتازة.من المحتمل ان يتم اصدار نسخه عالمية من الهاتف وتكون تحت أسم ريلمي 8.مواصفات Realme Narzo 30A :-وزن 205 جرامأبعاد الهاتف 164.5×75.9×9.8 ممخامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيتدعم تركيب شريحتين إتصال الجيل الرابع او شريحة واحدة مع كارت ميموريشاشة الهاتف تأتي بحجم 6.5 بوصة نوعها IPS LCD بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع الشاشة يصل الى 570 شمعة وهي ليست كاملة والسيلفي موجود في نوتش Water Drop في الأعلىمعالج ميدياتك Helio G85 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G52 MC2نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة Realme UI 2.0مساحة تخزين 32 جيجا مع 3 جيجا رام او 64 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الأولى 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 والثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Black & White، والكاميرات تدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع فلاش LEDيدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللييدعم بصمة الإصبع وهي موجودة في الظهريدعم ايضًا الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات وتدعم الشحن العكسي عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الأسود والأزرقتم تسعير هاتف Realme Narzo 30A بشكل رسمي في الخارج للنسخة الـ32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 125 دولار او 100 يورو او حوالي 1960 جنية مصري، أما النسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 140 دولار او 115 يورو او حوالي 2200 جنية مصري، وستبدا المبيعات يوم 5 مارس القادم في الخارج.الهاتف يُقدم الخامات المعتادة في هذه الفئة السعرية مع شكل تصميم مُتميز جدًا، نفس رصة الكاميرات التقليدية التي رأيناها من قبل في Realme C15 و C11 لكن مع نقشة شيك أسفلها وكلمة Narzo التي تُحسن من شكل التصميم، بالنسبة للشاشة فالهاتف يُقدم الشاشة التقليدية في هذه الفئة السعرية.اما بالنسبة للأداء فالمعالج المتواجد هنا متميز جدًا خاصة في الألعاب، قمنا بتجربته في أسواقنا في هاتف Redmi Note 9 لكن لم نحصل على أفضل اداء منه بسبب الواجهة، لكن أتوقع ان يكون الأداء مُتميز في Narzo 30A الجديد فالمعالج ممتاز، بالنسبة للبطارية فهي ايضًا مقبولة كسرعة شحن وكسعة في هذه الفئة السعرية.الهواتف لن تأتي للسوق المصري، وفي حالة طرحها ستكون تحت أسماء مختلفة.