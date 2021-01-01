أزاحت شركة هواوي الستار عن مواصفات هاتفها الأحدث Mate X2 الذي طورته ليكون من بين أفضل الهواتف القابلة للطي التي تعمل مع شبكات 5G.
ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون المتينة والخفيفة الوزن، مدعم بشاشة OLED داخلية قابلة للطي بمقاس 8 بوصات، أبعادها "8:7.1"، ودقة عرضها (2480/2200) بيكسل.
كما زودته هواوي بشاشة خارجية إضافية بمقاس 6.4 بوصة معدل تحديثها 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2700/1160) بيكسل.
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التعليقات على هواوي تكشف رسميا عن هاتفها الأحدث القابل للطي
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