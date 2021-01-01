

هواوي تكشف رسميا عن هاتفها الأحدث القابل للطي هواوي تكشف رسميا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

أزاحت شركة هواوي الستار عن مواصفات هاتفها الأحدث Mate X2 الذي طورته ليكون من بين أفضل الهواتف القابلة للطي التي تعمل مع شبكات 5G.



ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون المتينة والخفيفة الوزن، مدعم بشاشة OLED داخلية قابلة للطي بمقاس 8 بوصات، أبعادها "8:7.1"، ودقة عرضها (2480/2200) بيكسل.



كما زودته هواوي بشاشة خارجية إضافية بمقاس 6.4 بوصة معدل تحديثها 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2700/1160) بيكسل.

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ويعمل هذا الهاتف بمعالج Kirin 9000 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G78، وجهاز موديم قادر على الاتصال مع شبكات 5G، وبذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، فضلا عن أنه مزوّد ببطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع، وواجهات تشغيل EMUI 11.0 مطورة عن "اندرويد-10".أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (50+16+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.