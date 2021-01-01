

سعر ومواصفات الهاتف Meizu 17 Pro سعر ومواصفات الهاتف Meizu 17 Pro

Meizu من الشركات الجيدة في تصنيع الهواتف الذكية وفي كل عام تطل علينا بسلسلة هواتف رائدة، وفي عام 2020 كان الدور على سلسلة هواتف Meizu 17 Series التي تتضمن هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G وهما Meizu 17 العادي، وMeizu 17 Pro الذي سنتحدث عنه في مقال اليوم والذي يضم مواصفات رائدة وسعرا جيدا مقارنة بالمواصفات، وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Meizu 17 Pro مع المميزات والعيوب.



المواصفات الرئيسية للهاتف

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن الهاتف Meizu 17 Pro يوم 8 مايو 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 11 من نفس الشهر.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G و5G كما أنه يدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي بأبعاد الارتفاع 160 × العرض 77.2 وبسمك 8.5 ملم، وبوزن ثقيل نوعا ما يصل إلى 219 جراما وهذا طبيعي نظرا لأن ظهر الهاتف والإطار من السيراميك.الشاشة: تم تصميم Meizu 17 Pro حول شاشة Super AMOLED حجمها 6.6 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2340×1080 بكسل.المعالج: يعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 865 المصنوع بتكنولوجيا 7 nm+ مع معالج رسوميات من فئة Adreno 650.نظام التشغيل: Meizu 17 Pro يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Flyme 8.1 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف للشراء بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت.الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يضم 4 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المقربة (telephoto) أما بالنسبة للكاميرا الرابعة فهي عبارة عن كاميرا TOF 3D بالإضافة إلى أن Meizu 17 Pro يضم 5 فلاش LED مزدوجا على هيئة دائرة ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية مع دعم خاصية panorama وAuto-HDR.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: الهاتف Meizu 17 Pro يحتوي على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4500 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط مع دعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 27 واط.المستشعرات: يدعم مستشعر بصمات الأصابع في الجزء السفلي من الشاشة ويدعم أيضا خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى مستشعرات أخرى مثل التسارع والتقارب والبوصلة والدوران.مميزات Meizu 17 Proأداء المعالج ممتاز جدا فهو أحد المعالجات الرائدة من كوالكوم.يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.الكاميرات الخلفية تقدم أداء رائعا للغاية في التصوير العادي بالإضافة إلى أنها تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.دقة الشاشة جيدة وهذا ما يجعلها تعمل بشكل جيد حتى تحت ضوء الشمس المباشر.البطارية تصمد لفترة طويلة من الاستخدام ويتم شحنها بالكامل في حوالي 65 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط.يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 27 واط.يدعم مكبرات الصوت (stereo).عيوب الهاتفلا يدعم تركيب كارت ميموري.الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية ولكنها ما زالت تقدم أداء مقبولا.لا يدعم لمبة إشعارات ولكن يمكن تعويض ذلك من خلال خاصية الـ Always on Display.وزن الهاتف ثقيل نسبيا وبالتالي سيصعب عليك حمله واستخدامه بيد واحدة.لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملمسعر الهاتف Meizu 17 Proالهاتف Meizu 17 Pro يباع بسعر يبدأ من 560 يورو للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.