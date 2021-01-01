

مواصفات وأسعار هاتف Realme Narzo 30 Pro مواصفات وأسعار هاتف Realme Narzo 30 Pro

كما كان مقررا بالفعل قامت اليوم شركة ريلمي بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف سلسلة Narzo 30 Series التي تتضمن هاتفين وهما Narzo 30 Pro وNarzo 30A وخلال هذا المقال الجديد سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Realme Narzo 30 Pro الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والذي يركز على الألعاب وجودة الكاميرا والاتصال السريع.



المواصفات الرئيسية للهاتف

Realme Narzo 30 Pro يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وستستفيد الألعاب التي تتطلب رد فعل سريع في بعض الأوقات من معدل أخذ العينات باللمس البالغ 180 هرتز، تحتوي الشاشة أيضا على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن هناك 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



سيتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 800U المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كما أنه يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Realme UI.

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وبخصوص الذاكرة فسيتوفر Realme Narzo 30 Pro للشراء بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (فتحة مخصصة) وبذلك فإنك ستتمكن من تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت.يحتوي هذا الهاتف الجديد من Realme على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير يتم شحنها بالكامل من 0% إلى 100% خلال 65 دقيقة فقط وذلك بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 30 واط، ووفقا لشركة ريلمي فإن البطارية الكاملة تدوم لمدة 37 ساعة من المكالمات أو 18 ساعة من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube.سعر الهاتف Realme Narzo 30 Proالهاتف Narzo 30 Pro يباع بسعر 235 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.ويباع بسعر 275 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.