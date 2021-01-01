مواصفات وأسعار هاتف Realme Narzo 30 Pro

كما كان مقررا بالفعل قامت اليوم شركة ريلمي بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف سلسلة Narzo 30 Series التي تتضمن هاتفين وهما Narzo 30 Pro وNarzo 30A وخلال هذا المقال الجديد سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Realme Narzo 30 Pro الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والذي يركز على الألعاب وجودة الكاميرا والاتصال السريع.
المواصفات الرئيسية للهاتف
Realme Narzo 30 Pro يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وستستفيد الألعاب التي تتطلب رد فعل سريع في بعض الأوقات من معدل أخذ العينات باللمس البالغ 180 هرتز، تحتوي الشاشة أيضا على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن هناك 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
سيتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 800U المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كما أنه يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Realme UI.
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