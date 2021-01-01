

سامسونج تعد المستخدمين بتحديثات أمنية لمدة 4 سنوات على هواتف جالكسي سامسونج تعد المستخدمين بتحديثات أمنية لمدة 4 سنوات على هواتف جالكسي

أعلنت شركة سامسونج عن خطتها لدعم هواتف جالكسي بتحديثات أمنية لمدة 4 سنوات بعد إطلاقها، وذلك في خطوة مهمة لجذب المستخدمين بعد أن كان دعم التحديثات الأمنية لمدة عامين فقط في وقت سابق، ونحو ثلاثة أعوام للهواتف الرائدة التي تطلقها الشركة.



وستشمل هذه الخطة من الشركة الكورية معظم الهواتف التي صدرت عام 2019 أو بعده وفقًا لما أعلنت عنه، مثل سلسلة الهواتف القابلة للطي، سلاسل نوت، S، A، وXCover ، بجانب الأجهزة اللوحية.



وتأتي هذه الخطة بعد خطوات سابقة اتخذتها جوجل لتوفير تحديثات لنظام التشغيل لمدة أطول، وخطوة كوالكوم لتوفير تحديثات خاصة برقاقاتها ومعالجاتها لفترة تصل 4 سنوات بعد أن كانت مقتصر على نصف الفترة، وهو ما ساعد سامسونج في وضع خططها لتوفير تحديثات أمنية على هواتفها لفترة أطول.

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ويُعد هذا القرار من سامسونج هو الأول من نوعه بالنسبة لشركات أندرويد، خاصة وأنه يشمل معظم هواتف جالكسي والأجهزة اللوحية التي صدرت بعد 2019 وليس الهواتف الرائدة فقط.