تسريب صور ومواصفات الهاتف Google Pixel 5a

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صورة الخبر: تسريب صور ومواصفات الهاتف Google Pixel 5a
تسريب صور ومواصفات الهاتف Google Pixel 5a

Google Pixel 5a هو أحد الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة التي ستعلن عنها شركة جوجل خلال العام الجاري 2021 ليكون بذلك أرخص نسخة في سلسلة هواتف Google Pixel 5 Series واليوم ظهر تسريب جديد يضم صور الهاتف التي تكشف لنا تصميم Pixel 5a من جميع الجوانب بالإضافة إلى بعض المواصفات الرئيسية التي سيصل بها وخلال هذا المقال الجديد سأعرض عليكم صور ومواصفات الهاتف Pixel 5a.

مواصفات الهاتف Google Pixel 5a
هذا الهاتف سيصل بأبعاد الارتفاع 156.2 × العرض 73.2 وبسمك 8.8 ملم وهذه الأبعاد مقاربة جدا للهاتف Pixel 4a 5G، كما أن Google Pixel 5a سيأتي مع شاشة OLED حجمها 6.2 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، والشاشة تحتوي أيضا على ثقب في أعلى الزاوية اليسار كما يظهر أمامكم وذلك من أجل الكاميرا الأمامية التي قد تأتي بدقة 8 ميجا بكسل.

وبالنسبة للواجهة الخلفية فإن خامات التصنيع من البلاستيك وستحتوي على كاميراتين وفلاش LED بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع، وتوضح لنا الصور أن الهاتف Google Pixel 5a سيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو.

google pixel 5a
ولم يتوفر أي معلومات عن المعالج وذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية، ونتوقع ظهور المزيد من التسريبات في الأيام القادمة لحين ظهور الهاتف بشكل رسمي وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل عنه بمجرد ظهوره.

المصدر: قل ودل

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