

سعر ومواصفات الهاتف HTC Wildfire E2 سعر ومواصفات الهاتف HTC Wildfire E2

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد بسعر رخيص من ماركة مشهورة ولكنك لم ما تجد ما يناسبك بعد؟ فتابع هذا المقال الجديد لأننا سنتحدث عن سعر ومواصفات الهاتف HTC Wildfire E2 الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس من العام الماضي 2020 من قبل شركة HTC بسعر لا يتخطى الـ120 دولارا أمريكيا ومواصفات جيدة للغاية سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات هاتف HTC Wildfire E2

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف في شهر أغسطس 2020 وبالتحديد يوم 6 أغسطس وتم إطلاقه بشكل رسمي في نفس اليوم.



الشبكة: HTC Wildfire E2 يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي بأبعاد الارتفاع 158.4 × العرض 75.9 وبسمك 9 ملم، وبوزن خفيف جدا يبلغ 173.5 جرام.الشاشة: يحتوي HTC Wildfire E2 على شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD حجمها 6.22 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1560×720 بكسل.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P22 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320.نظام التشغيل: الهاتف HTC Wildfire E2 يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم من HTC (نتوقع حصوله على تحديث Android 11 في وقت لاحق من العام الجاري).الكاميرا الخلفية: يحتوي هذا الهاتف على كاميراتين في الواجهة الخلفية، بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الماكرو، والهاتف يضم فلاش LED مزدوجا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فيأتي الهاتف HTC Wildfire E2 مع كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.الذاكرة: يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (تستخدم منفذ الشريحة الثانية).البطارية: HTC Wildfire E2 يضم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4000 ملي أمبير لا تدعم تقنية الشحن السريع ولكنه يأتي مع شاحن عادي بقوة 10 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا مثبتا في الخلف ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه مع دعم مجموعة من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات HTC Wildfire E2أداء المعالج ممتاز في هذه الفئة السعرية حيث يمكنه تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة بدون أي بطء أو توقف.الشاشة جيدة بدقة أكثر من رائعة مقارنة بسعر الهاتف الرخيص.البطارية كبيرة جدا وتصمد لفترة طويلة على مدار اليوم.الكاميرات الخلفية جيدة ويمكنها تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل وهذه دقة رائعة مع هاتف بسعر رخيص.يدعم مستشعر بصمات الأصابع ويعمل بشكل سريع.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت بالإضافة إلى الراديو FM.عيوب الهاتفلا يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت وذلك لأن كارت الميموري يستخدم منفذ الشريحة الثانية.الكاميرا الأمامية ليست جيدة ولكنها ما زالت تقدم أداء مقبولا.لا يدعم الشحن السريع ولكن علبة الهاتف ستحتوي على شاحن عادي بقوة 10 واط.لا يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف HTC Wildfire E2الهاتف HTC Wildfire E2 يباع بسعر 120 دولارا أمريكيا ما يعادل 1890 جنيها مصريا، للإصدار الوحيد الذي يأتي مع 128 جيجا بايت و4 جيجا رام.