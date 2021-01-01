

المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT 5G المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT 5G

قبل أيام قليلة أكدت شركة ريلمي أنها ستعلن رسميا عن الهاتف Realme GT الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G يوم 4 مارس المقبل، واليوم نشرت الشركة بعض الصور الرسمية على ملفها الشخصي على Weibo مما كشف لنا عن بعض المواصفات الرئيسية التي سيصل بها الهاتف وأيضا هناك بعض التسريبات التي كشفت لنا عن مواصفات هذا الهاتف، وخلال هذا المقال الجديد سأقدم لكم المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT.



مواصفات هاتف Realme GT

وفقا لما أعلنت عنه الشركة فإن هذا الهاتف سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 888 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وبالتأكيد سيعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من Realme.



لم يتم عرض الجزء الأمامي من الهاتف Realme GT 5G في الإعلانات التشويقية التي ظهرت اليوم، ولكن نتوقع وصول الهاتف مع شاشة OLED تضم مستشعر بصمات الأصابع في الأسفل، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ويتم الشحن من خلال منفذ USB من النوع الأحدث Type‑C.

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الهاتف Realme GT 5G سيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت بالإضافة إلى أنه سيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K. ولا تنسوا العودة إلينا يوم 4 مارس بعد أن يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Realme GT 5G.