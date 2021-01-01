شركة «سوني» تعتزم إنتاج هاتف منافس لـ «آيفون 12 ميني»

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صورة الخبر: شركة «سوني» تعتزم إنتاج هاتف منافس لـ «آيفون 12 ميني»
شركة «سوني» تعتزم إنتاج هاتف منافس لـ «آيفون 12 ميني»

كشفت تسريبات جديدة، نتية شركة «سوني» في إعادة إنتاج هاتف «إكسبيريا كومباكت» الذي يعد منافسًا لهاتف «آيفون 12 ميني»، التابع لشركة آبل، كما تعتزم الشركة على التوقف عن إصدار الهواتف كبيرة الحجم التي اعتادت على تقديمها لعدة سنوات.

وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» العربية، الهاتف الجديد سيكون مزود بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بيكسل، بحسب التسريبات، الهاتف سيتم إصداره صغير الحجم وبالتالي هو أول إصدار صغير الحجم تصدره الشركة منذ إصدارها إصدارها لـ«إكسبيريا إكس زد 2» عام 2018.

ولمزيد من الحماية للبيانات المخزنة على الهاتف، يتوفر في الهاتف قارئ بصمات مدمج، أما الشاشة فستكون بقياس 5.5 إنشًا.

وكانت هناك عدة تساؤلات حول هاتف «سوني» المقبل، إذا اعتقد الخبراء أن الشركة عليها تجاوز مشكلة الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد في صناعة الهاتف من أجل تقديم مواصفات تتناسب مع حجمه، إذ تتعرض الهواتف الصغيرة مشكلات تسويقية نظرًا إلى أنها لا تقدم أداء جيد بالمقارنة بالهواتف كبيرة الحجم وبالتالي تكون مبيعاتها أقل.

المصدر: المصرى اليوم

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