قال تطبيق «واتسآب» التابع لشركة «فيس بوك»، إنه سيمضي قدمًا في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية، لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته على مهل، وسيعرض أيضًا إشعارًا يقدم معلومات إضافية.
كان تطبيق التراسل، قد أبلغ المستخدمين في يناير أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.
وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها «سيجنال» و«تليجرام»، ما جعل واتسآب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رغم الانتقادات.. «واتسآب» مستمر فى تحديث سياسة الخصوصية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق