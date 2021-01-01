رغم الانتقادات.. «واتسآب» مستمر فى تحديث سياسة الخصوصية

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رغم الانتقادات.. «واتسآب» مستمر فى تحديث سياسة الخصوصية

قال تطبيق «واتسآب» التابع لشركة «فيس بوك»، إنه سيمضي قدمًا في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية، لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته على مهل، وسيعرض أيضًا إشعارًا يقدم معلومات إضافية.

كان تطبيق التراسل، قد أبلغ المستخدمين في يناير أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها «سيجنال» و«تليجرام»، ما جعل واتسآب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.

وقال واتسآب في أحدث تدوينة إنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.

وأضاف: «أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها».

المصدر: الدستور

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