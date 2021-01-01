

هذا هو موعد إطلاق سلسلة هواتف شاومي Redmi Note 10.. تعرف على مواصفاتها هذا هو موعد إطلاق سلسلة هواتف شاومي Redmi Note 10.. تعرف على مواصفاتها

حددت شركة شاومي الصينية Xiaomi يوم 4 مارس القادم موعدا لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “ريدمي نوت 10” Redmi Note 10، والتي تتوالى التسريبات حولها منذ فترة ليست بالقصيرة.



المواصفات المتوقعة لهاتف شاومي Redmi Note 10



الشبكات: GSM / HSPA / LTE / 5G.

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الشاشة: من نوع IPS LCD بقياس 6,57 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، ونسبة أبعاد 20:9.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12 القائمة على أندرويد 10.المعالج: ميدياتك MediaTek MT6853V Dimensity 720 5G (7 نانومتر).معالج الجرافيك: Mali-G57 MC3.الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.5 (واسعة)، مع دعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 4K@30fps و1080p@30fps.عدسة بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (فائقة الاتساع).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).المستشعرات: حساس البصمة (على جانب الهاتف)، مستشعر التسارع والجيرو والتقارب والبوصلة.البطارية: بسعة 4,800 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والشحن العكسي.الألوان: الأزرق وألوان أخرى.