

ثلاثة عشر ميزة تتفرد بها عائلة آي-فون 12 عن أشقاءها ثلاثة عشر ميزة تتفرد بها عائلة آي-فون 12 عن أشقاءها

قد يرى البعض أن طرز آي-فون 12 ماهي إلا نسخة S أو تحديثات فرعية لطرز آي-فون 11، ونعرف بالفعل أن هناك عددًا من الميزات التي تجعلنا نقوم بالترقية. حديث قامت أبل بعمل جيد في إبراز كل هذه الميزات. فرأينا أن نجمعها في مقال واحد وتكون مرجعا لمن أراد أن يعرف الفرق باختصار. تنطبق معظم الميزات الموضحة أدناه على جميع طرز آي-فون 12 الأربعة، ولكن بعضها حصري لآي-فون 12 برو و 12 برو ماكس. في بعض الحالات، يكون آي-فون 12 برو ماكس هو الآي-فون الوحيد الذي يحتوي على ميزة معينة.



ثلاثة عشر ميزة تتفرد بها عائلة آي-فون 12 عن أشقاءها



جميع تشكيلة آي-فون 12 يمكن غمرها في الماء في ما يصل إلى 6 أمتار

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حتى ظهور طرز آي-فون 12 عام 2020، كان تصنيف أبل IP68 لمقاومة الغبار والماء قد صنف الآي-فون حتى عمق أربعة أمتار أو 13 قدمًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وظل التصنيف كما هو على سلسلة آي-فون 12، ولكن ارتفع الحد الأقصى للعمق إلى ستة أمتار أو 20 قدمًا تقريبًا خلال نفس المدة الزمنية.قد لا يبدو المترين شيئاً كبيراً، ولكن تم وضع هذا المقياس بغية سقوط الآي-فون عن طريق الخطأ في الماء. ولا تنصح أبل بالسباحة به أو غمره عمداً في الماء، على الرغم من أن الاختبارات تثبت أنه يتحمل، ولذلك لا تغطي الضمانات الأضرار الناتجة بسببها، لذا إذا قررت الغوص في المياه أو تصوير مقاطع فيديو تحت الماء، فهذا يشكل خطورة على جهازك لأن قد يتسبب الكلور والمياه المالحة في إتلافه خاصة الطلاء، فلا تخاطر بهذا.قياس ارتفاع الأشخاص، نسخة آي-فون 12 برو فقطنظرًا لأن طرازات آي-فون 12 برو تحتوي على ماسحات ضوئية LiDAR، وأجهزة استشعار لا تمتلكها أي طرازات الآي-فون الأخرى، فيمكنها تحديد المسافات والتعرف على العناصر الموجودة في المشهد بشكل أكثر دقة. يقوم الليدار بمسح البيئة من خلال أمواج قصيرة من نبضات الليزر، مما يؤدي إلى إنشاء خريطة عمق يمكن لتطبيق القياس استخدامها للمساعدة في تحديد المسافات والارتفاعات والعرض والقياسات الأخرى. لهذا السبب، قامت أبل بتضمين كاشف الأشخاص في تطبيق القياس الذي يتيح لك على الفور الحصول على ارتفاع الشخص سواء كان واقفًا أو جالسًا.سجل مقاطع فيديو بتقنية HDR مع Dolby Visionيمكن لجميع أجهزة الآي-فون الجديدة تصوير مقاطع فيديو بتقنية HDR باستخدام Dolby Vision. وبالتأكيد تعرفون ما تعنيه HDR أو النطاق الديناميكي العالي، وكيف تعمل مع الصور، وتعمل بنفس الطريقة مع مقاطع الفيديو. جلب ذلك إلى الآي-فون هو إنجاز في حد ذاته. لكن أبل خطت خطوة إلى الأمام مع Dolby Vision، وهو تنسيق يمنحك مزيدًا من التحكم في تصنيف الألوان لكل إطار مباشرة من تطبيق الصور وتطبيقات التحرير المتوافقة الأخرى.استخدم شبكات البيانات الخلوية 5Gفي جميع الموديلات الأربعة، يوجد دعم 5G. لذا، إذا كانت تعمل في بلدك، فيمكنك الحصول على سرعات أعلى وهناك عيب في الدعم أن الآي فون يمكنك من تشغيل 5G على شبكة واحدة لكن هذا العيب سوف يختفي مع صدور iOS 14.5 المتوقع قريباً، من ناحية أخرى، إذا كانت شبكات 5G متوفرة فهذا لا يعني أن جهازك سوف يتصل بها حقاً حيث تقوم أبل بدعم تقنية للتبديل السريع بين الشبكات فتنقلك إلى 4G لتوفير الطاقة وإذا وجدت أنك تستخدم الإنترنت بكثافة وتحتاج سرعة عالية فتلقائياً ينقلك إلى 5G. يمكنك بالطبع تغيير إعداداتك لاستخدام 5G دائمًا، ولكن هذا قد يستنزف بطاريتك بشكل كبير.استخدم الوضع الليلي مع كاميرات Ultra-Wide و TrueDepthفي تشكيلة آي-فون 11، يعمل الوضع الليلي فقط على العدسة ذات الزاوية العريضة في الكاميرا الخلفية، ولكن يمكن لتشكيلة لآي-فون 12 استخدام الوضع الليلي على الكاميرات فائقة الاتساع وكاميرات TrueDepth.التقاط صور بورتريه مع الوضع الليلي (نسخ برو فقط)يعد الوضع الليلي طريقة رائعة للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولكنه كان يقتصر دائمًا على وضع التصوير القياسي. الآن، يمكن لآي-فون 12 برو و 12 برو ماكس استخدامه في وضع البورتريه أيضًا، والماسح الضوئي LiDar يساعد في ذلك بشكل رئيسي، ويمكن أن يساعد أيضا على التركيز التلقائي للكاميرا بشكل أسرع في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، ويمكن أن يساعد خريطة العمق التي ينشئها في قياس المسافة إلى الهدف بشكل أفضل.الوضع الليلي مع تقنية Time-lapseالـ Time-lapse باختصار هو تصوير لقطات بينها فاصل زمني قد يكون ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام أو أي وقت، قد تكوت للسحاب أو نبات معين أو أي شيء آخر، ثم يتم تحويل هذه اللقطات إلى فيديو قصير، في حين أنه سيكون من الرائع أن يعمل الوضع الليلي مع مقاطع الفيديو، إلا أنه يعمل مع أفضل في التصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني. وعلى عكس وضع البورتريه، يعمل الوضع الليلي Time-lapse على تشكيلة آي-فون 12 بأكملها، وليس فقط طرز برو. لذا يمكنك وضع الآي-فون على حامل ثلاثي القوائم، وفتح وضع Time-lapse، ثم بدء التصوير في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة.في تشكيلة آي-فون 12، يعمل الوضع الليلي مع كل عدسة، بحيث يمكنك تصوير فترات زمنية باستخدام الكاميرات العريضة أو المقربة أو الواسعة للغاية. سيختلف وقت التعرض وفقًا لطول الفاصل الزمني ومدى ظلام بيئتك والهدف. يتم تحديد معدل الإطارات بواسطة نظام iOS، اعتمادًا على مدة التصوير، وستختلف سرعة الفاصل الزمني أيضًا بناءً على معدل الإطارات.ربما تكون قد اكتشفت ذلك بالفعل وأن كاميرا TrueDepth تعمل مع الوضع الليلي الآن. وهي تعمل في وضع الصور سواء كنت تستخدم العرض الواسع أو العرض القياسي.ربط الملحقات المغناطيسيةتأتي مجموعة آي-فون 12 بالكامل مزودة بـ MagSafe، وهي حلقة مغناطيسية أسفل الزجاج الخلفي، والتي تتيح لك توصيل الملحقات المتوافقة مع MagSafe. بالنسبة للشحن اللاسلكي، فإنه يساعد على زيادة وقت الشحن إلى أقصى حد من خلال ضمان محاذاة الشاحن بشكل مثالي في كل مرة. بالنسبة للإكسسوارات الأخرى، يمكنك إرفاق محافظ مغناطيسية، وحوامل مغناطيسية، والمزيد.التصوير بتنسيق ProRAW (موديلات برو فقط)كان يمكنك التصوير بصيغة RAW من قبل باستخدام تطبيقات الجهات الخارجية، والآن آي-فون 12 برو و 12 برو ماكس يقدمان أبل ProRAW ويوفر العديد من مزايا معالجة الصور متعددة الإطارات والتصوير الحسابي، مثل Deep Fusion و Smart HDR، ويجمعها مع عمق ومرونة تنسيق RAW.لذا فكر في ProRAW كملف صورة عميق يحتوي على طبقات متعددة، مثل التعريضات، والتركيزات، والنطاق الديناميكي، والقنوات، وخرائط الألوان، وتوازن اللون الأبيض، والحدة، وما إلى ذلك، وهذا يعني العديد من خيارات أبل الحاسوبية التي تحدث في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. ويمكن إجراء التعديلات في تطبيق الصور أو برنامج متوافق لتحرير الصور.قم بإجراء مكالمات FaceTime عالية الدقةكان تصوير الفيديو الخاص بك على فيس تايم يصل إلى أقصى دقة 720p على جميع الاتصالات، ولكن في جميع طرز آي-فون 12، يصل الحد الأقصى إلى دقة 1080p HD إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi أو 5G – ولن تعمل على شبكات 4G أو LTE.تقريب الصور ومقاطع الفيديو أكثر وأكثر ( آي-فون 12 برو ماكس فقط)في حين أن معظم طرازات آي-فون 12 تحافظ على نفس نطاق التكبير البصري والرقمي الذي تتمتع به تشكيلة آي-فون 11، فإن آي-فون 12 برو ماكس يمثل قصة مختلفة. تحتوي على عدسة تليفوتوغرافي أفضل (65 مم / ƒ / 2.2) من 12 Pro مقاس (52 مم / ƒ / 2.0)، ولديه مستشعر صورة أكبر وأفضل وهو أكبر بنسبة 47% عند 1.7 ميكروميتر للبكسل. هذا يعني المزيد من التقريب.◉ زووم بصري 5x زيادة بمعدل (1x أكثر من ذي قبل).◉ تسجيل الفيديو بمعدل تكبير رقمي 7 مرات (1x أكثر من ذي قبل).◉ تسجيل الفيديو عند تكبير الوقت 2.5x زيادة بمعدل (0.5x أكثر من ذي قبل).◉ التقط صورًا بمعدل تكبير / تصغير زمني 2.5 مرة (0.5 مرة أكثر من ذي قبل).◉ التقط صورًا بمعدل تقريب رقمي 12x زيادة بمعدل (2x أكثر من ذي قبل).التقط صورًا سلسة باستخدام Sensor-Shift على آي-فون 12 برو ماكسيحتوي كل من آي-فون 12 و 12 ميني و 12 برو على تثبيت بصري للصورة لكل عدسة إلى جانب العدسة الواسعة للغاية في 12 برو، لكن آي-فون 12 بروماكس يستخدم مستشعر sensor-shift للتقريب البصري. في الطرز الأخرى، تم تثبيت العدسات، ولكن ليس في 12 برو ماكس. بدلاً من ذلك، يتم تثبيت المستشعر، وهو أمر شائع في الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة بالحجم الكامل والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا.هذا يعني أن جميع العدسات مثبتة من نقطة واحدة، لكن المستشعر يقوم بإجراء التعديلات. ويمكنه إجراء ما يصل إلى 5000 تعديل دقيق في الثانية، وفقًا لشركة أبل. يتيح ذلك إمكانية عرض الصور لمدة تصل إلى ثانيتين باستخدام الوضع الليلي يدويًا فقط.باختصار آي-فون 12 برو ماكس يساعد في التحكم في الحركة بشكل أفضل مع الحفاظ على الحدة لأن المستشعر ليس ثقيلًا مثل العدسة. يساعد في التحكم في اضرابات مثل حركات اليد واهتزازات السيارة.