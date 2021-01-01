

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 S سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 S

في شهر نوفمبر من العام الماضي قامت شركة تكنو بإطلاق ثالث هواتفها الذكية من سلسلة Camon 16 Series وهو الهاتف Tecno Camon 16 S الذي يعتبر أرخص هاتف في هذه السلسلة والذي يأتي بسعر رخيص للغاية مقارنة بالمواصفات الجيدة التي يأتي بها وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 S مع المميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف Tecno Camon 16 S

تاريخ التصنيع: أعلنت تكنو عن هذا الهاتف الجديد يوم 5 نوفمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي في نفس اليوم.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي Tecno Camon 16 S بأبعاد الارتفاع 164.5 × العرض 76.5 وبسمك 9 ملم.الشاشة: تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة IPS LCD حجمها 6.6 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.المعالج: معالج الهاتف Tecno Camon 16 S ثماني النواة ويأتي من فئة Mediatek Helio P22 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم HIOS 6.2، (ونتوقع حصوله على تحديث Android 11 خلال النصف الأول من العام الجاري 2021).الذاكرة: الهاتف Camon 16 S يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام.الكاميرا الخلفية: يأتي هذا الهاتف مع 4 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الرابعة غير محددة، بالإضافة إلى أن Tecno Camon 16 S يضم فلاش LED رباعيا ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: كما أنه يضم كاميرا أمامية بشكل الثقب وبدقة 8 ميجا بكسل كما أنه يضم فلاش LED ثنائيا في أعلى الإطار العلوي للهاتف، والكاميرا تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: يحتوي Tecno Camon 16 S على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع.المستشعرات: يدعم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا في الخلف ويدعم أيضا خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات الهاتفالكاميرات الخلفية تقدم أداء جيدا للغاية في التصوير حتى في الإضاءة الضعيفة بفضل الفلاش القوي.البطارية كبيرة جدا وتصمد لفترة طويلة من الاستخدام.يدعم مكبر الصوت مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم والراديو FM.الشاشة جيدة وتأتي بحجم كبير مثل المنافسين ويوجد عليها طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.الذاكرة الداخلية كبيرة جدا وبذلك ستتمكن من تنزيل جميع التطبيقات والألعاب التي تريدها من دون اللجوء إلى ذاكرة خارجية.عيوب الجوالالمعالج ليس جيدا ولكنه ما زال يقدم أداء مقبولا.لا يدعم تقنية الشحن السريع وبذلك ستستغرق وقتا طويلا في الشحن نظرا لحجم البطارية الكبير.الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.لا يدعم خاصية NFC.معرض للخدش والتبصيم بسهولة لذلك سيتعين عليك استخدام الجراب لحماية الظهر.سعر الهاتف Tecno Camon 16 Sسعر الهاتف Tecno Camon 16 S يبلغ حوالي 160 دولارا أمريكيا ما يعادل 2470 جنيها مصريا.