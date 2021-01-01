

سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y9a سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y9a

بعد النجاح الباهر للهاتف Huawei Y7a قامت شركة هواوي بإطلاق أخ أكبر بمواصفات متقدمة وسعر جيد للغاية وهو الهاتف Huawei Y9a الذي يضم 4 كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية منبثقة ومعالجا جيدا وذاكرة داخلية كبيرة لن تجعلك تحتاج إلى تركيب كارت ميموري ومواصفات أخرى ممتازة سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد الذي يضم سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y9a.



المواصفات الرئيسية للهاتف Y9a

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 7 سبتمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي يوم 12 من نفس الشهر.



الشبكة: الهاتف Huawei Y9a يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 163.5 × العرض 76.5 وبسمك 9 ملم، ويزن حوالي 197 جراما.الشاشة: يأتي هواوي Y9a مع شاشة كاملة من نوع IPS LCD حجمها 6.63 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.الكاميرا الخلفية: يحتوي هذا الهاتف على 4 كاميرات في الواجهة الخلفية، الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يضم فلاش LED رباعي ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة EIS وخاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فهي عبارة عن كاميرا منبثقة تظهر عند اللزوم وتأتي بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية HDR.المعالج: يتم تشغيل الهاتف Huawei Y9a بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G80 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2.نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم EMUI 10.1، لا يدعم خدمات Google Play.الذاكرة: يتوفر الهاتف هواوي Y9a بإصدار واحد على مستوى الذاكرة ويضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ Nano Memory حتى 256 جيجا بايت.البطارية: يأتي هذا الهاتف مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4200 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط.المستشعرات: يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم أيضا مستشعر التسارع والتقارب والبوصلة والدوران والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي الـ VR.مميزات الهاتف Huawei Y9aالمعالج جيد للغاية خصوصا مع قدومه بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام.الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيدا وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.تصميم جديد ورائع يشبه الهواتف الرائدة.دعم الشحن السريع بقوة 40 واط يتيح لك إمكانية شحن 70% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة فقط.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت.مستشعر البصمة المدمج في زر الباور يعمل بشكل سريع.عيوب الهاتفالكارت الميموري من نوع Nano Memory نادرا ما يوجد في المحلات وسعره يكون مرتفعا.لا يقدم شاشة أموليد ولا يدعم معدل تحديث بتردد 90 هرتز.لا يدعم خدمات جوجل بلاي، ولكن يمكنك تنزيل التطبيقات والألعاب على جهازك من خلال المتجر الرسمي لهواوي App Gallery.بالرغم من أن تصميم الكاميرا الأمامية جيد للغاية في هذه الفئة السعرية إلا أنها لا تقدم أفضل أداء.الكاميرات الخلفية بارزة عن الظهر مما يعرضها للخدش بسهولة لذلك يفضل استخدام الجراب لحمايتها.سعر الهاتف Huawei Y9aسعر الهاتف Huawei Y9a يبلغ حوالي 265 دولارا أمريكيا ما يعادل 4100 جنيه مصري للإصدار الوحيد المتوفر الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.