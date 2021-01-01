

مواصفات وأسعار هاتف BLU Studio X12 مواصفات وأسعار هاتف BLU Studio X12

خلال شهر فبراير 2021 وبالتحديد يوم 16 قامت شركة BLU بإزاحة الستار رسميا عن أحدث هواتفها الذكية منخفضة التكلفة وهو الهاتف BLU Studio X12 الذي يأتي مع مواصفات مناسبة لمن يبحثون عن هاتف جيد في الاتصال والتصفح بسعر رخيص للغاية حيث يعتبر هذا الهاتف أرخص هاتف ذكي تم إطلاقه منذ بداية العام الجاري، وخلال هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف BLU Studio X12.



مواصفات هاتف BLU Studio X12

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD حجمها 6.0 بوصة بدقة 960×480 بكسل، وبأبعاد الارتفاع 160 × العرض 77.5 وبسمك 9 ملم ويزن حوالي 189 جراما وهذا يعتبر وزنا خفيفا مقارنة بحجم الشاشة الكبير والبطارية، بالإضافة إلى أن Studio X12 يضم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل ويضم فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.



يحتوي BLU Studio X12 على معالج رباعي النواة من فئة Mediatek MT6580 ويعمل بنظام Android 10 Go edition كما أنه يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجا رام والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD، وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 3000 ملي أمبير.

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ووتتمثل المميزات الأخرى في أن هذا الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت بالإضافة إلى أنه يدعم راديو FM، ويتوفر للشراء بأربعة ألوان مختلفة وهي الأسود والأزرق والأخضر والأحمر.سعر الهاتف BLU Studio X12سعر الهاتف BLU Studio X12 يبلغ حوالي 72 دولارا أمريكيا ما يعادل 1140 جنيها مصريا، للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 1 جيجا رام.