هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها

صورة الخبر: هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها
هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها

اتجهت هواوي Huawei للتركيز على تطوير التقنيات الخاصة بمزارع الخنازير، بعد انخفاض مبيعات هواتفها الذكية تحت تأثير العقوبات الأمريكية عليها.

وتعمل هواوي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مزارع الخنازير، وكذلك التنقيب عن الفحم، كمصادر إضافية للحصول على عائدات.


وتعد الصين أكبر دول العالم في تربية الخنازير، وفيها نصف الخنازير الحية في العالم تقريبا، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مزارع الخنازير ورصد الأمراض وعلاجها.

وشهدت مبيعات هواوي من الهواتف الذكية انخفاضا بنحو 42% في الربع الأخير من عام 2020، بسبب القيود المفروضة عليها بخصوص حظر استخدامها للتقنيات الأمريكية، والرقاقات المعتمدة عليها.

وتوقعت تقارير أن ينخفض إنتاج هواوي من الهواتف الذكية خلال العام الجاري إلى 60%، ولذلك تبحث هواوي عن تنويع مصادر دخلها، بما في ذلك الحوسبة السحابية وتطوير المركبات الذكية والتقنيات القابلة للارتداء، كما يوجد لديها خطط لإنتاج سيارة ذكية.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هواوي تركز على الحوسبة السحابية والسيارات الذكية لزيادة عائداتها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1172

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager