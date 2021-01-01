

جوجل تطلق نسخة المطورين من نظام التشغيل أندرويد 12 جوجل تطلق نسخة المطورين من نظام التشغيل أندرويد 12

كما هي العادة مع جوجل وشهر فبراير، أطلقت الشركة أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 12 للمطورين تمهيدًا للوقوف عليه قبل إصدار النسخة العامة في منتصف العام الحالي. وقد حمل النظام عدة ميزات تحسن من الاستخدام، لكن الملاحظ تركيز الشركة على توفير حماية أكبر للمستخدمين.



وتشمل تحديثات أندرويد 12 تحسينات على مستوى الحماية من خلال إجبار المطورين على إظهار شفافية عالية عند استخدام بياناتهم، بجانب منح المستخدم صورة عما إذا كان أي تطبيق يستخدم ميزة ما في الخلفية أو دون إذن.



كما أن هناك تحديثات كثيرة لتحسين تجربة المستخدم في التصميم، دعم الصور والفيديو والصوت، وكذلك طريقة تصفح واستخدام التطبيقات.

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وفي هذا التقرير نستعرض لكم أهم ميزات أندرويد 12 للمطورين والتي ستنعكس على تجربة المستخدم لاحقًا:يرجى ملاحظة أن هذه التحديثات موجهة بشكل خاص للمطورين، لكنها ستظهر للمستخدمين عند ظهور تحديثات التطبيقات ونظام التشغيل الجديد.ميزات الحماية والخصوصيةتحديث WebView مع ميزة SameSite: وهو ما يتيح للمستخدمين المزيد من الشفافية حول استخدام المطورين والمواقع لبياناتهم.تصدير محتوى آمن للبيانات: التطبيقات بأندرويد سابقًا كان يمكنها تصدير البيانات دون نية لهذا الأمر، لكنها الآن ستمنع جوجل ذلك.تحديد غرض كل متغير: ستجبر جوجل المطورين على تحديد وظيفة كل متغير بالتطبيقات لجعل كل عنصر آمن بمفرده.تحسين تجربة المستخدمالتوافق والتكامل مع ترميز 265/HEVC لتمكين الكاميرات من التقاط صور بامتداد HEVC، ما يعني دعم تلقائي لهذا النوع بكافة التطبيقات.دعم الصور بامتداد AVIF ليتيح بذلك أندرويد 12 إمكانية التقاط صور ومقاطع فيديو بدقة أعلى بكثير خاصة أثناء الحركة.تحسين آلية ظهور بعض التطبيقات التي تعمل من الخلفية؛ فمثلًا عند تشغيل مقطع صوتي أثناء تصفح تطبيق آخر لن يظهر اشعارات حول مشغل الصوت في الخلفية.ستتيح جوجل للمطورين استقبال جميع أنواع المحتوى على تطبيقاتهم من خلال توحيد مصادر API وبالتالي تمكينها من استقبال أي محتوى.تمكين وتحسين المطورين من تشغيل آلية محددة للاهتزازات أثناء تشغيل مقطع صوتي، وبالتالي تحسين تجربة الألعاب من خلال تغيير التأثير الذي يمكن للمستخدم الشعور به خلال كل حركة أثناء اللعب.دعم المحتوى الصوتي MPEG-H، وبالتالي إضافة 24 قناة صوتية مختلفة بعد أن ضم أندرويد 11 فقط 8 قنوات صوتية.تحسين طريقة ظهور الاشعارات وترتيبها، وكذلك جعلها أسرع وأكثر تجاوبًا، بجانب إظهار إذا كان أي تطبيق يستخدم أي ميزة في الخلفية أم لا.تحسين سرعة الاستجابة.ميزات أخرى في أندرويد 12 للمطورين:اختبار التطبيقات أصبح أسهل، وبالتالي إمكانية ارسال التحديثات أسرع للمستخدمين.تحديث حزم غير المرتبطة بـ SDK.تحسينات للنظام على الأجهزة القابلة للطي، الأجهزة اللوحية، والتلفزيونات.