

تسريب المواصفات الرسمية للهاتف OnePlus 9 تسريب المواصفات الرسمية للهاتف OnePlus 9

ظهر اليوم تسريب جديد على TechDroider يعرض لنا مواصفات الهاتف OnePlus 9 القادم من شركة ون بلس على هيئة لقطات شاشة من AIDA64 كما تم التأكيد على المواصفات الرئيسية للهاتف وخلال هذا المقال الجديد سأعرض عليكم مواصفات الهاتف OnePlus 9 الذي نتوقع وصوله في شهر مارس المقبل مع النسخة الـ Pro.



المواصفات الرئيسية للهاتف OnePlus 9

سيأتي هذا الهاتف القادم مع شاشة 6.55 بوصة بدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبذلك فإنها لن تتغير كثيرا مقارنة بالهاتف السابق OnePlus 8T الذي جاء في العام الماضي، بالإضافة إلى أن الهاتف OnePlus 9 سيأتي مع المعالج الجديد Snapdragon 888 وسيضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، ومن المتوقع أن يحتوي طراز Pro على ذاكرة بسعة 256 بايت مع 12 جيجا رام.



الهاتف OnePlus 9 سيأتي كذلك مع 4 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية ولا توجد كاميرا بنطاق واسع للغاية مع كاميرا للصور الشخصية بمستشعر بدقة 16 ميجا بكسل وعدسة ذات تركيز ثابت بالإضافة إلى أنه سيضم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط مثل 8T.

هذا كان كل ما لدينا حول المواصفات الرسمية للهاتف OnePlus 9 التي حصلنا عليها من لقطات الشاشة التي ظهرت على AIDA64، لا تنسوا العودة إلينا في شهر مارس للتعرف على السعر والمواصفات الرسمية للهاتف OnePlus 9.







